Měsíční výhled: Po mírném ochlazení se zase oteplí! Pršet bude i na horách

Po několika teplých týdnech se na přelomu roku dočkáme ochlazení. To však bude pouze dočasné. Ve druhé polovině ledna se teploty zase zvednou. Navíc bude postupně přibývat také dešťových srážek, a to i na horách. Vyplývá to z měsíčního výhledu počasí Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).