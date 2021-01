Měsíční výhled: Teploty budou mírně kolísat. Řidiči, pozor na námrazu!

Začátek února bude podle meteorologů mrazivý, teploty klesnou až k -12 °C. V průběhu příštího týdne se ale mírně oteplí a teploty i během noci zůstanou nad nulou. To se změní třetí únorový týden, kdy se vrátí mrazy. Opatrní by měli být zejména řidiči – silnice pokryje námraza.

První únorové pondělí bude jedním z nechladnějších dnů následujícího měsíce. Noční teploty mohou spadnout až k -12 °C. Během dne bude oblačno až polojasno a dle odborníků z ČHMÚ je třeba počítat s deštěm či sněhem, ojediněle mrznoucími.

V průběhu týdne se bude postupně oteplovat, zejména k jeho konci mohou denní teploty vystoupat až na 10 °C. Nad nulou se budou držet i v noci, kdy se budou teploty pohybovat mezi nulou a 6 °C.

I nadále bude oblačno a zejména v nižších polohách je třeba počítat s deštěm nebo deštěm se sněhem, který bude místy namrzat. Sněhu se dočkají především na horách. S příchodem druhého únorového týdne se znovu začne ochlazovat.

"Předpokládáme, že období od 1. do 28. února 2021 bude teplotně průměrné. První týden bude teplotně průměrný, během kterého k nám bude proudit od západu teplejší a vlhký vzduch. Další týdny období vychází také průměrné. Relativně nejchladnějším týdnem by měl být týden od 15. do 21. února. Období jako celek bude pravděpodobně srážkově průměrné, v prvním týdnu až nadprůměrné s úhrnem kolem 12 mm, v ostatních týdnech až slabě podprůměrné s úhrny 4 až 8 mm," předpovídají meteorologové.

Ve druhém únorovém týdnu se budou denní teploty pohybovat v rozmezí -2 až 6 °C. V noci mohou klesnout až k -8 °C. Ve třetím týdnu následujícího měsíce zejména noční teploty znovu klesnou, a to až na -9 °C.

Rozmezí během dne se naopak zvýší a teploty budou kolísat mezi -2 a 9 °C. Závěrem měsíce se v průběhu dne znovu mírně oteplí. Teploty se budou během noci pohybovat mezi -7 a 1 °C, ty denní by však neměly klesnout pod nulu, a dokonce mohou vystoupat až na 11 °C.