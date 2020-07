Měsíční výhled: Tropických teplot se Česko nedočká, pršet bude i nadále

Šance na to, že do Česka ještě dorazí horké léto, se snižují. Český hydrometeorologický ústav vydal předpověď na následující měsíc, ze které vyplývá, že teploty budou průměrné až podprůměrné a deštníky budeme i nadále potřebovat.

"Předpokládáme, že období od 20. července do 16. srpna 2020 bude teplotně průměrné až slabě podprůměrné," uvedl ve svém měsíčním výhledu Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ). Hned příští týden by měl být podle předpovědi podprůměrný až průměrný s nočními teplotami od 14 do 10 stupňů.

Začátkem týdne se dočkáme vyšších denních teplot okolo 27 stupňů, uprostřed se ale budou pohybovat pouze kolem 21 stupňů. Koncem týdne ale zase začnou stoupat. Na tropy si však můžeme nechat zajít chuť.

Týdenní průměr nejvyšších teplot bude až do poloviny srpna kolem 24 stupňů. Noční teploty se budou pohybovat okolo 12 stupňů. Nejteplejší by měl být třetí týden od 3. srpna, kdy se průměrné denní teploty vyšplhají na 25 stupňů, v maximech dosáhnou až 27 stupňů.

Následující týden od 10. srpna se mírně ochladí, teploty se budou pohybovat v rozpětí od 21 do 26 stupňů a v noci mohou klesnou až na deset stupňů.

Příští čtyři týdny budou jako celek srážkově průměrné až slabě nadprůměrné, deštníky tedy rozhodně neschovávejte. "Týdenní úhrny se budou pohybovat většinou kolem 20 mm," informoval ČHMÚ.