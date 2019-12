Města a parky zakazují pyrotechniku! Půlka prodejců porušuje zákon

Vypadá to, že ohňostroje v Česku už jsou na ústupu. Stále víc měst je omezuje, navíc proti nim vystupují i ochranáři, kteří chtějí mluvit do povolování velkých ohňostrojů. A do boje s pyrotechnikou a to s tou zakázanou vyrážejí v těchto dnech také pracovníci České obchodní inspekce.