Města i letos chtějí delší trávu. Bude více parazitů a psích lejn, říká expert

Praha 6 již několik let přistupuje ke sníženému postu sekání trávy za rok, a to i kvůli zachování biodiverzity. "V letošním roce zkoušíme typ mozaikové seče v třešňovém a ořešákovém sadu navazujícím na areál volného času Ladronka," uvedl starosta městské části Praha 6 Ondřej Kolář (TOP 09) na stránkách městské části. Mozaikové sečení znamená, že na jedné ploše jsou některá místa s delší a jiná s kratší travou.



V Jindřichově Hradci se standardně seče třikrát až čtyřikrát za rok. "Vyšší porost lépe zadrží v zemi vláhu, plochy vykazují výrazně menší povrchové teploty a tvoří životní prostor zejména pro bezobratlé živočichy, kteří se zde mohou rozmnožovat. Díky delšímu období bez sečení mohou traviny a byliny na takových plochách vykvést či se dokonce vysemenit, což vnese do městského prostoru žádoucí přírodní ráz," sdělila na stránkách města jeho mluvčí Eliška Čermáková.



Mnohým lidem ale dlouhá tráva vadí. Mají obavy nejenom z klíšťat a dalších parazitů, ale dlouhá tráva také může působit nevzhledně.



Redakce TN.cz proto oslovila trávníkáře Tomáše Šena, který se sekáním trávníků zabývá 14 let. Má také vlastní kanál na YouTube, kde se k sekání trávy často vyjadřuje. "Pro město připadá v úvahu jedině parkový trávník nebo louka. Ale v osídlené oblasti nedává louka úplně smysl, protože se seká pouze dvakrát ročně," řekl.



Při dvojím sekání za rok se podle Šena může stát, že tráva dosáhne až půlmetrové délky. "Ve vyšší trávě je více klíšťat, ale i dalších parazitů, jako jsou třeba svilušky, je to velice nepříjemný parazit, který vám vrtá pod kůží, velmi špatně se to léčí, a hlavně pro děti je to nesnesitelné. Chodí se tam venčit psi, není to tak vidět, majitelé mají menší tendenci to uklízet. Dochází k zaplevelení travnatých ploch. Počet sečí se snižuje, náklady ale zůstávají stejné, nebo rostou, takže se služba prodražuje. A už ani ty firmy, které se o zeleň starají, to nebaví, protože vědí, že ten trávník znehodnocují," vyložil nevýhody vysoké trávy.

Anketa Vyhovuje vám tráva ve městě spíše v podobě louky, nebo parkového trávníku? Tráva by měla být delší, takže radši v podobě louky 0 0 hlasů Tráva by měla být kratší, lepší je parkový trávník 100 1 hlas Hlasovalo 1 lidí.

A jeho doporučení? "Stačí jít podle normy, která určuje, že počet sečí je 8 až 20 za rok, zkracovat se má vždy o třetinu, to znamená, že když mám trávník osm centimetrů, tak jít na pět až na šest centimetrů. Opečovávaný trávník bude hustý, zelený, dokáže ochladit prostředí města, dokáže absorbovat vodu," vyjasnil.



Naopak zástupci ekologických spolků by chtěli do nejmenší počet sečí za rok. "Tráva by měla být nechána, aby vyrostla vyšší. Aby se tam mohly vyvinout jednak kvetoucí rostliny, a potom také tvorové, kteří tam žijí. Tráva by se měla ve městech sekat nejvýše dvakrát za rok," odpověděla na dotaz předsedkyně největší základní pražské organizace Českého svazu ochránců přírody (ČSOP) Botič-Rokytka Jitka Loubová.



Rostliny v trávníku podle Loubové vrůstají a vykvétají postupně, některé pak při častém sekání nemají žádnou možnost růst. Vyšší tráva pomáhá i při suchu, rostliny mají stébla, což jsou kapiláry, kudy odchází voda do vzduchu. "Úplně mi krvácí srdce, když vidím, jak lidé pořád sekají a pak to zase nesmyslně pořád kropí. Častým sekáním trávy ve městech také vzniká hluk. Myslím si, že pokud se někdo bojí klíšťat, tak je možnost dát se naočkovat," dodala Loubová.