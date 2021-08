Města mají potíže s opravami! Způsobuje je nárůst cen stavebnin

Města mají problémy s růstem cen stavebnin. "Ceny sledujeme pečlivě každý týden a zjišťujeme, že týden co týden se to mění," řekl primátor Liberce Jaroslav Zámečník. Podle něj je to pro město další z mnoha finančních ran po covidu.

"Zejména nás to šokovalo u staveb, které připravujeme, a to například u bazénu, kde připravujeme komplexní rekonstrukci a původně plánovaná cena zhruba 700 milionů najednou skočila na 820. V momentě, kdy budeme soutěžit, tak to může skočit až na jednu miliardu," doplnil Zámečník.

A takový hazard s veřejnými financemi si město nemůže dovolit. Ceny stavebnin se mění každý týden a město nemá žádnou záruku, že bude vysoutěžená cena platná. Město proto dalo velkým stavbám stopku a podobně na tom budou i další města.

"Musíme pečlivě zvažovat, jestli vůbec vyhlásíme výběrové řízení, anebo jestli ho odložíme i o jeden rok. V tuto chvíli si ověřujeme ceny v zahraničí, jak se chovají stavební zakázky a stavební trh a věříme, že tady to je nějaká anomálie, která za chvilku pomine," doufá primátor Liberce.

Právě odlišné chování trhu v zahraničí by mohlo znamenat, že velká města si budou stavební materiály objednávat z ciziny.