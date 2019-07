Města na Vltavě uvažují o mýtu pro vodáky! Platit by mohli i běžkaři

Města a obce v okolí turisticky vyhledávaných řek chtějí vybírat mýto. Poplatkem za splouvání řeky by prý mohly částečně regulovat počet turistů, kterých vyrazí třeba na Vltavu kolem 300 tisíc ročně. A poplatek od turistů by chtěly vybírat i obce, které například v zimě udržují běžkařské trasy.

Tisíce vodáků stojící fronty před jezy. Tak to v letní sezóně vypadá na nejvyhledávanější řece v Česku. Na Vltavu ročně vyrazí kolem 300 tisíc turistů. Města chtějí splouvání zpoplatnit.



"Mohlo by to být kolem 50 korun. Pokud by se tyto peníze vrátily do úklidu, budování toalet a nějakého servisu, tak si myslím, že by to i samotní vodáci ocenili," prohlásil místostarosta Českého Krumlova Martin Hák (za Nezávislé).



Proti zavedení poplatku jsou ale provozovatelé půjčoven. "To, že se produkují nějaké odpadky, to jde za námi. Dvakrát do roka organizujeme čištění Vltavy," řekl předseda sdružení Půjčovny lodí a kempy na Vltavě Radek Šťovíček.



Redaktoři televize Nova se byli podívat, co zůstalo po vodácích nedaleko Vyššího Brodu. Nějaké odpadky sice objevili, ale nejednalo se o žádné skládky.



Řeky ale nejsou jediným místem, za které by mohli lidé platit. Ke změně zákona, který musejí obce nejprve prosadit, by se připojila třeba šumavská Kvilda, která v zimě udržuje běžkařské trasy.

"Osobně bych byl radši, kdyby se to řešilo hromadně, kdyby se v rámci splouvání řešila i zimní údržba," řekl starosta Kvildy Václav Vostradovský (STAN).



Za vstup na běžkařskou trať by chtěli vybírat okolo 20 korun. Bez poplatků by tak zůstaly jen cyklostezky. Jak a kdo by poplatky nakonec od turistů vybíral, není jasné. Otázkou zůstává i to, jak by si mýto mezi sebou obce rozdělovaly.