Města po tornádu sčítají škody, zničené jsou střechy, okna i auta!

Města i vesnice na jihu Moravy už začínají sčítat škody poté, co se regionem ve čtvrtek večer prohnala silná vichřice a podle všeho i tornáda. Některá města už zřizují krizové štáby, stejně jako to udělali tamější hasiči. Je hlášeno obrovské množství zraněných a také první mrtví.

Podle hasičů, kteří už plánují přivolání posil z jiných krajů, je řáděním živlů mimořádně zasažená například Moravská Nová Ves. Redakci TN.cz se podařilo kolem 22. hodiny kontaktovat místostarostu Igora Antala, ten se ale omluvil, že nemá čas a položil telefon.

Obrovským šokem byl úder tornáda pro starostu Hodonína Libora Střechu (PRO Hodonín). "Teď jsme vystoupili na letišti cestou na dovolenou a zjistili to. Vím, že je Hodonín v katastrofálním stavu. Už je zřízený krizový štáb, já do toho teď bohužel nemám jak zasáhnout. Sháním letenky, abych se okamžitě vrátil domů," popsal pro TN.cz zaskočený starosta, kterému prý už volají i kolegové z okolních obcí.

Po sociálních sítích se začaly šířit i informace, že po bouři z hodonínské zoo utekli tygři. To ale zahrada na facebooku kategoricky popřela. "Po internetu se šíří různé poplašné zprávy. Ubezpečujeme vás, že všechna nebezpečná zvířata jsou v hodonínské zoo ve svých ubikacích," uvedla.

Do 25tisícové Břeclavi se sice tornádo nedostalo, zasáhly jej ale kroupy a město silně poškodily. "Teď právě zasedá krizový štáb obce s rozšířenou působností (ORP). Je to úplně mimořádná situace. Propadla se nám střecha na ubytovně pro sociálně slabé, takže jsme museli všechny přestěhovat a sehnat jim nouzové ubytování," zmínila mluvčí města Jana Pelcová.

Dodala, že v ulicích Břeclavi je spousta škod na střechách, oknech či autech. "Je to neštěstí. Zasáhlo to celé město. Co jsem se dívala, tak v centru města jedna z restaurací psala, že bude mít zítra zavřeno, protože jsou bez střechy, v Charvatské na sídlišti je to to samé," vypíchla Pelcová.

Tornádo v Hodoníně:

Podle informací TN.cz tornádo podle všeho postupovalo od Břeclavi směrem k Hodonínu a zasáhlo Hrušky, Moravskou Novou Ves a zřejmě i Mikulčice a Lužice. Řada míst je také bez dodávek elektřiny.

Jen několik kilometrů od Lužic leží obec Dolní Bojanovice. Jim se živel naštěstí na své trase vyhnul, i tak ale pocítili jeho sílu. "My jsme tady díky Bohu tornádo zatím neměli, Jsou tady obrovské kroupy, déšť, stoupla nám Prušánka, ale teď je klid. Akorát se velmi blýská, tak čekáme, jestli něco doletí i na nás. Zprávy z okolí jsou ale strašné. Všichni jsou tady bez elektriky. Lidé mají roztřískané střechy a střešní okna. Některé vinné sklepy by potřebovaly odčerpat vodu, ale naše hasiče jsme poslali na ta kritická místa, například do Lužic, kde jde i o život," řekla krátce po desáté v noci TN.cz starostka Dolních Bojanovic Eva Rajchmanová.

Podél trasy tornáda leží i obec Prušánky. "U nás naštěstí nemáme tak velké škody, ostatní jsou na tom mnohem hůř. Trochu nás to vzalo, máme tady rozbité střechy," popsal starosta Prušánek Lubomír Zahradník.

Zdravotníci vyhlásili kvůli extrémnímu počasí nejvyšší pohotovost. "Máme vyhlášenou mimořádnou událost třetího stupně, což znamená, že vyjelo úplně všechno. V terénu je i speciální vůz Atego," řekla na dotaz TN.cz těsně před 21. hodinou mluvčí jihomoravských záchranářů Hedvika Kropáčková. Zraněných bylo po 22. hodině hlášených už přes sto.