Města pomáhají seniorům. V Chebu dostávají základní potraviny zdarma!

Města a obce se snaží pomáhat seniorům, kteří by měli podle hygieniků vycházet ven jen minimálně. Některé radnice zajišťují nákupy nebo dobrovolníky, kteří seniorům jídlo vozí bezplatně domů. Například v Chebu dostávají balíčky základních potravin zdarma.

Senioři - zejména osamělí - jsou za každou pomoc hodně vděční. V baličku najdou pečivo, mléčné výrobky, ovoce a zeleninu. "Den dopředu napíšu seznam, počet balíčků. Odešlu to řediteli supermarketu. A ten nám do následujícího dne balíčky připraví. My si je vyzvedneme," popisuje systém Kristýna Čejková, asistentka ředitelky Správy sociálních služeb v Chebu.

Jen za páteční dopoledne auta sociální služby rozvezla potraviny bezmála dvěma stovkám seniorů. Pomoc, kterou zajištují v Chebu, je určená pro penzisty, kterým je víc než 75 let. A nemají žádné příbuzné, blízké, kteří by jim mohli nakoupit a pomoci.

"Je to výborné. To víte, nemusím do města." "Člověku taky někdy není dobře a bojím se chodit po těch obchodech," oceňují pomoc dříve narození oslovení štábem TV Nova.

Další města nabízí seniorům nákup a dovoz potravin až domů. Například Sokolov. "Seniorům zajišťujeme především nákupy. A to těm, kteří jsou buď v karanténě, nebo jsou v souvislosti s koronavirem nemocní," říká mluvčí zdejší radnice Vladimír Meluzín.

Po telefonickém objednání v Ostrově na Karlovarsku vyrazili po obědě do supermarketu dobrovolníci ze Senior Expresu. Ten provozuje městská policie. "Tahle služba je zdarma. Dotyční si zaplatí vlastně jenom cenu toho nákupu," informuje starosta Ostrova Jan Bureš (ODS). Dobrovolníci tu pomáhají seniorům i s odvozem k lékaři.