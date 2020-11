Městům kvůli covidu chybí peníze. Ve hře jsou úvěry i vyšší poplatky

"Město Liberec v současnosti dluží 1,5 miliardy korun. Plánovali jsme vzít si úvěr dalších 150 milionů na překlenutí covid situace, ale teď to vypadá ještě na dalších 200 milionů korun," shrnul situaci liberecký primátor Jaroslav Zámečník (SLK).

Liberec měl podle něj už tak propad 150 milionů korun, který město chtělo pokrýt úvěrem, ale teď to je dalších minus 200 milionů korun. "Jsme závislí na státních příjmech skoro z 90 procent," přiznal Zámečník.

Banky předluženému městu dávají stopku. Podle Zámečníka je na pokraji tzv. dluhové brzdy. To znamená, že při větším zadlužení stát Liberci začne zároveň ubírat i daňové příděly do rozpočtu. Ocitá se tak doslova ve svěráku.

Liberec má tři zdroje, odkud peníze získat. Odpady zdražil už vloni, základní jízdné z 20 korun na 24 a poslední možností je zvýšení daně z nemovitosti. To je zatím také poslední rada ministerstva financí, jak řešit příjmy.

"Co se týče daně z nemovitostí, musíme se poradit s ministerstvem financí, jestli nenajde jinou cestu než tu, kterou nám doporučuje. Už vloni řeklo: Nemáte-li obce peníze, zvyšujte daně z nemovitosti," řekl liberecký primátor.

Aby Liberec získal potřebných 200 milionů, musel by tuto daň zvýšit trojnásobně. Už teď se přitom řadí mezi města s nejvyšším daněním nemovitostí. Za byt 3+1 se tu platí 12 tisíc ročně. Majitelé tamních nemovitostí s návrhem nesouhlasí.

"Platím necelejch 13 tisíc. Posledně se to zdražilo o 100 pocent a to byla opravdu darda," vyjádřil se jeden z dotazovaných. "Já platím kolem 18 tisíc ročně. Za činžovní dům. Když to zvýší, nikdo s tím nic neudělá. Z toho nejde utéct," připojil se další. Podle primátora bude město zvažovat další zvýšení parkovného v centru města.

Vedení města Most už počítá kvůli superhrubé mzdě s propadem v rozpočtu až 100 milionů korun. V Teplicích 85 milionů. "Může to ohrozit významné investiční akce ve městě," tvrdí Klára Vydrová, mluvčí města Most.

Podle mluvčího Děčína Luďka Stínila bude mít město příští rok o 120 milionů korun méně. Pokud by byla schválena superhrubá mzda, tak by to znamenalo další výpadek. "Probíhá škrtání nákladů. Ve hře je možnost, že si město vezme úvěr. Uvažuje se o 150 milionech, který bychom spláceli 5 let," dodal mluvčí.

Města teď čekají, zda a jak jim ministerstvo financí pomůže. Příjmy od státu tvoří až 90 procent jejich rozpočtů. "Rok 2021 poznamená daňový balíček, jeho konečnou verzi neznáme. Těch kritik bylo hodně, musíme počkat, jak dopadne, jaký bude výpadek a tomu přizpůsobit jednání o kompenzacích, těch cest je více," vyjádřila se ministryně financí Alena Schillerová (za ANO).