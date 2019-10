Města se už chystají na Vánoce. Za výzdobu zaplatí statisíce!

V Pelhřimově už mají tak připravenou výzdobu, že by tam už Vánoce mohly začít. Výzdoba města vyjde na 120 tisíc korun. Vánoční výzdobu už začali instalovat i v Karviné. Pracovníci technických služeb dekorace rozvěšují po všech lampách veřejného osvětlení.

"Magistrát letos vynaloží na instalaci a osvětlení 700 tisíc korun a dalších 400 tisíc korun na nákup nových vánočních prvků," řekl mluvčí karvinského magistrátu Lukáš Hudeček. Jinde je zatím ticho před vánoční bouří. Zdobit ulice a náměstí začnou většinou nejdříve od poloviny listopadu. Nejdražší výzdobu budou mít tradičně v Praze.

Magistrát hlavního města vyjde letos vánoční výzdoba na více než 2 milióny, další stovky tisíc bude stát ostatní městské části. "Vánoční výzdoba bude připravená na první adventní víkend, kdy se bude rozsvěcet i vánoční strom," řekl Vít Hofman, mluvčí hlavního města Prahy.

Brno vyjde vánoční výzdoba na 1,8 milionu korun. To je přibližně stejná částka jako loni. Leckde se ovšem letošní Vánoce prodraží. "Tady v Českých Budějovicích loni investovali do vánoční výzdoby 682 tisíc korun. Letos to bude o několik desítek tisíc korun víc, město totiž plánuje výzdobu rozšířit. "Letos město Plzeň vynaloží na výzdobu cirka 1,5 miliónu korun," řekl Milan Sterly, ředitel správy veřejného statku Plzeň.

Většina velkých měst zaplatí za vánoční výzdobu nejméně stovky tisíc korun. Jen v Olomouci pronajímají náměstí soukromé společnosti, která tam uspořádá vánoční trhy a ta jí za to zadarmo vyzdobí město. Menší městečka nebo vesnice stojí dekorace ulic a návsí většinou pakatel.

V Ořechu ve Středočeském kraji dají za vánoční výzdobu do deseti tisíc korun. Celkově náměstí a ulice měst po celém Česku ozdobí vánoční dekorace za více než deset milionů korun.