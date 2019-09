Města zvyšují nájmy ve svých bytech až o tisícovku měsíčně! Lidé se bouří

Města po celé republice zdražují nájemné ve svých obecních bytech. Spousta radnic s tím začala už na začátku roku, hlavně kvůli nákladům spojeným s údržbou městských bytovek. Další radnice to plánují na příští rok. Nájmy se mnohde zvednou i o tisícovku měsíčně. A lidé už se proti tomu začínají bouřit.

Maximální hranice, o kolik můžou města ze zákona zdražit nájemné v rozmezí tří let, je dvacet procent. Maximum využila v roce 2012 Praha, od té doby začala platit sleva na bydlení. Letos se ale mění a nájmy tak na některých místech porostou.

V hlavním městě se po vzoru pražského magistrátu rozhodla zvýšit nájemné také městská část Praha 3, podobný krok plánuje i Praha 9. "Došlo k němu zhruba po deseti letech. Potřebujeme, abychom měli z čeho pokrýt minimálně náklady spojené s údržbou," řekl starosta městské části Praha 3 Jiří Ptáček (TOP 09).

Třeba v České Kamenici na Děčínsku se teď kvůli zdražování lidé bouřili. Za metr čtvereční tam místo původních 25 korun zaplatí téměř trojnásobek. Nárůst je prý skokový, protože se neměnil léta. "Tím důvodem je to, že se nezvedal tak 15 let a město nemělo dostatek prostředků na to, aby byty a domy udržovalo v nějakém slušném stavu," tvrdí starosta České Kamenice Jan Papajanovský (Koalice pro Kamenici).

Poprvé po osmi letech upravuje nájemné také Kladno. U bytu o 55 metrech čtverečních to má znamenat, že namísto 3 740 korun nájemníci od nového roku zaplatí 4 510 korun. "Ten hlavní důvod je ten, že stále rostou ceny stavebních prací. Poměrně dramaticky nám stárne populace, takže my musíme do bytů investovat," vysvětluje primátor Kladna Dan Jiránek (ODS).

Nájmy mění také Brno-sever. Radnice má zhruba pět a půl tisíce bytů, z toho 5 400 je údajně ve špatném stavu. Opravy prý vyjdou na stovky milionů korun. Nájmy porostou omezením slev na bydlení ze 45 na 33 procent. "Slevu snížíme o dvanáct procent, nájemné se zvýší o tisíc korun," uvedl místostarosta brněnské městské části David Aleš (ANO).

Nájem v části svých bytů zvýší i České Budějovice. Cena by pak měla dosahovat úrovně 75 procent tržního nájemného. Mezi další města, která se rozhodla změnit sazby nájmů, patří třeba Ostrava nebo Liberec.

Zájem o bydlení v obecním výrazně převyšuje nabídku. Podívejte se na reportáž TV Nova: