Městečko na Sicílii vymírá, zájemcům nabízí domy za pakatel!

Mladí utíkají za lepším do velkých měst, populace spadla za poslední desetiletí na polovinu. A spousta domů tak zůstala prázdná a pomalu chátrá. Sicilské městečko Bivona se ovšem nevzdává a stavby teď nabízí zájemcům za úplný pakatel.

Ti si tak domy v malebném srdci jihoitalského ostrova mohou koupit přibližně za dolar, tedy za pár desítek korun. A protože Bivona není jedinou italskou vesnicí, která se tímto způsobem snaží bojovat s odlivem obyvatel, místní radnice nabízí jako bonus i daňové úlevy, píše CNN.

Místní radní pro kulturu Angela Cannizzarová uvedla, že plánem je městečko, ve kterém teď žijí necelé čtyři tisícovky lidí, vrátit na vrchol slávy ze 16. století, kdy zde žilo lidí dvakrát tolik.

Jak to v podobných případech bývá, domy samotné jsou sice za hubičku, ale od kupců se očekává, že do budov budou dále investovat a zvelebí je. Na zmíněné daňové úlevy dosáhnou ti, kteří se do Bivony přestěhují.