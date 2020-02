Městečko se vrátilo o stovky let zpět. Lidé jsou bez proudu druhý den

Bez elektřiny je už druhý den třeba paní Michaela z Pohorské vsi na Českokrumlovsku. "Lednici i mrazák už jsme museli odpojit a možná i ten bojler, už nemáme teplou vodu," popsala Michaela.

Přitápět si naštěstí mohou v kamnech. Po dvou dnech bez proudu už má ale celá rodina vybité mobilní telefony. "Jedno procento, takže my už se nedovoláme, kdyby nám bylo zle," potvrdila Michaela.

Odřízlí od elektřiny zůstali lidé přes noc i v Rožmberku nad Vltavou. Městečko pod hradem se tak vrátilo o stovky let zpět a lidé byli odkázáni jen na světlo ze svíček. Ani během úterního dne se v polovině města nepodařilo dodávky elektřiny obnovit. Příčinou jsou stržené dráty.

"Uvidíme, jestli to dneska už zapojí. Je to druhý den, je to protivný," rozčilovala se jedna obyvatelka. A zavřená musela zůstat také čerpací stanice. "Nejde to, nic není, žádný záložní zdroj. Tentokrát je to dlouho," uvedla obsluha benzinky Jana Lošková.

Ztráty už sčítají také provozovatelé hotelů a restaurací. "Hosté nebyli ochotní být bez elektriky. Většina to odmítla na místě a vracela se domů," doplnila recepční jednoho hotelu Veronika Březinová.

Podle energetiků by měly být dodávky elektřiny obnoveny nejpozději během středy.