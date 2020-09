Město chce v Chanově postavit obytné kontejnery, místním se to nelíbí

Kontejnery stojí ve Vsetíně už patnáct let. Vedení Mostu se na ně jelo podívat a nadchlo se tak, že je chce místo vybydlených paneláků v Chanově. Tam žije asi stovka lidí, všichni by se měli stěhovat do nového. Přitom radost z toho nemají. Obávají se snížené funkčnosti, vysokých nákladů na provoz a zdravotních rizik.

"Kontejnery, to je na dočasné bydlení, nikoliv na stálé, ty přímotopy, co tam jsou, na to by lidi neměli, zdravotní problémy by se vyskytly, není tam ani izolace, to je další důvod, aby to lidi museli časem opustit," popsal romský aktivista Jan Chromý.

Sídliště Chanov od roku 1971 zažilo několik proměn, ty největší ho však ještě čekají. Primátor Mostu chce nejen stavět takzvané čunkodomky, ale místo také zatravnit. Dál paneláky bourat už nechce. Demolice takového panelového domu trvá zhruba tři dny, odvoz suti a betonu další týden.

"Výhody modulového bydlení jsou především v tom, že ty moduly jsou méně náchylné k nějakému poškození, deformaci, tak jak k tomu došlo v panelových domech, věříme, že toto je ta správná cesta," popsal mostecký primátor Jan Paparega.

Zároveň popírá, že by domky byly energeticky náročné. Kolik kdo protopí, tolik také zaplatí. "Vytápění by tam mělo být prostřednictvím elektrické energie, náklady budou dohledatelné a přímo přeúčtovány konkrétnímu uživateli," doplnil primátor.

Modulových bytů je pro chanovskou čtvrť připraveno 36. "My si myslíme,že efektivnější, levnější a užitečnější je oprava vybydlených paneláků než výstavba kontejnerového bydlení. Na opravách paneláků by se mohli participovat i místní obyvatelé, aby si jich více vážili," reagoval Karel Karika z České pirátské strany.

Město nehodlá od záměru vybudování modulových domů odstoupit, zdá se tedy, že v Chanově je o budoucnosti rozhodnuto.