Město duchů hledá obyvatele! Domy chce nabízet za jedno euro

Poggioreale je přezdívané jako město duchů nebo Pompeje, jelikož už desítky let jeho stará část nemá žádné obyvatele a po ulicích se potulují jen opuštění psi. Domy, které dříve patřily bohatým farmářům, jsou prázdné, a v místní škole visí kalendáře z roku 1968.

Starosta města Girolamo Cangelosi se rozhodl, že do opuštěné části vrátí znovu život. "Od zemětřesení v roce 1968 je toto úžasné město prázdné. Chci, aby znovu povstalo a rozzářilo se, jako tomu bylo v minulosti," řekl starosta CNN.

Rozhodl se vyrazit na cestu do Ameriky a Austrálie, kde by měli žít bývalí obyvatelé Poggioreale, kteří měli do ciziny odejít po katastrofě. Rád by je přesvědčil, aby pomohli s obnovením jejich starého domova. Dále také chce přilákat turisty, kteří by si za výhodnou cenu mohli domy pořídit.

Starosta by je prodal za jedno euro, tedy šestadvacet korun. K tomu však potřebuje sehnat investory, kteří by poskytli padesát tisíc eur (přes jeden milion korun) na renovaci. Cangelosi by chtěl vytvořit místo, kde by si lidé mohli užívat obchody, místní kuchyni nebo bary.