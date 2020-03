Praha teď připomíná město duchů. Zachytila to kamera

Hlavní město je známé tím, že v ulicích téměř vždy narazíte na davy lidí. To však neplatí nyní v době nouzového stavu. Turisté i místní jako by se vypařili a metropole nyní často připomíná město duchů. Prahu, jak ji neznáte, můžete vidět ve videu.

Nouzový stav trvá v České republice již od 12. března 2020. Od té doby je doporučeno trávit volný čas doma a ven vycházet jen kvůli cestě do zaměstnání nebo v případech, kdy je to opravdu nutné. Většinou se podle toho lidé řídí a kde je to opravdu velmi znát jsou ulice.





Tam jakoby se život zastavit. Prázdné jsou náměstí, parky, ale i jinak velmi turisticky vytížená místa, jako jsou Pražský hrad nebo Karlův most. Samozřejmě jsme při natáčení sem tam potkali pár kolemjdoucích, ale ve srovnání s "normálem" je rozdíl markantní.





Změnu pravděpodobně nepřinesou ani blížící se Velikonoce. Podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha bude tento svátek probíhat zkrátka jinak, než jsou lidé zvyklí. Nicméně ve chvíli, kdy začne vláda postupně uvolňovat zavedená opatření, by právě zákaz pohybu mohl být zrušen mezi prvními.





Jak vypadají dříve rušná místa u vás? Natočte krátké video a pošlete nám ho na zpravy@nova.cz nebo na náš Facebook TN.cz. Nejlepší zveřejníme. Děkujeme.