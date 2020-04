Město na Slovensku zasáhly meteority! Může se zapsat do historie

Slovenské město Bánovce nad Bebravou zasáhly úlomky meteoru. Některé z nich dopadly do zastavěné oblasti, což je velmi výjimečné. Odborníci teď nabádají místní, aby jim pomohli malé meteority najít.

Bánovce nad Bebravou na západě Slovenska se mohou zapsat do historie. Na jejich území totiž dopadly úlomky meteoru, který nasnímala kamera slovenských i českých astronomů. Právě díky těmto záběrům dokázali přesně vypočítat dráhu dopadu.

Pád meteoru doprovázelo velmi jasné světlo, připomínající měsíc v úplňku. Několik úlomků pak ustálo let atmosférou a dopadlo přímo do zastavěné oblasti, další mimo něj. Šance, že se meteorit zřítí do města, je přitom velmi malá.

Pokud by se navíc našel, byla by to ještě větší vzácnost. Původ se totiž podařilo určit pouze u 30 meteoritů na světě. "Hovoříme o meteoritu s rodokmenem, víme jeho původ ve Sluneční soustavě, odkud k nám přišel," vysvětlil pro TV Markíza Juraj Tóth z Katedry astronomie Univerzity Komenského v Bratislavě.

Astronomové proto nabádají místní, aby jim pomohli úlomky najít. Najít tak malý kousek na poměrně velké ploše je ale opravdu složité. Lidé by měli hledat kámen oblého tvaru a tmavé barvy, který je těžší než běžné horniny, protože obsahuje více železa.