Město pokácelo stovky stromů a chce kácet dál! Lidé proti tomu protestují

Stromy v historickém centru Slavonic jsou oblečené do lékařských plášťů. Tamní obyvatelé je tak chtějí zachránit před pokácením. "My chceme, aby těm stromům bylo dobře a aby s námi tady byly, tak jsme jim dali šatičky," říká Martina Havlíčková ze sdružení za záchranu stromů.

Slavonická radnice na obnovu zeleně dostala dotaci téměř deset milionů korun. Do likvidace starých stromů se tak pustila ve velkém. Více než 200 stromů, mezi nimi i stovky let starých, už město pokácelo.

"Těžko vysadíte tisíc nových dřevin mezi stávajících 2000 starých," tvrdí starosta Slavonic Hynek Blažek (nez.). Město chce pokácet ještě více než stovku stromů včetně historické březové aleje. Občané se ale stromy snaží zachránit.

Podle řady tamních obyvatel město postupuje nekoncepčně a řada stromů by vůbec nemusela jít k zemi. "Jde o stromy, které tam mohly zůstat a které měly jen drobné poškození, nebo nebyly poškozené vůbec," hodnotí situaci dendrolog a arborista Miroslav Kohel.

Názory občanu Slavonic zní v anketě jednohlasně. "Jsou zdravé a nevím, proč by to měli kácet," říká jeden z občanů. Další dodává: "Co mám na to říct? Těch stromů je mi líto." Ale podle starosty obce je vše v pořádku. Město momentálně po protestech celý projekt pozastavilo a s odpůrci o něm chce vyjednávat na dubnovém městském zastupitelstvu.