Zákaz pití alkoholu na veřejnosti? Vyhlášku Heřmanova Městce smetl soud

Ústavní soud (ÚS) zrušil část vyhlášky o zákazu pití alkoholu na vybraných veřejných místech v Heřmanově Městci. Sporná část totiž umožňovala výjimku pro akce, které pořádalo město. To podle soudu tak neoprávněně zvýhodňovalo vlastní akce.

Návrh na zrušení části vyhlášky o zákazu pití alkoholu na některých veřejně přístupných místech navrhlo ministerstvo vnitra. Podle něj tím vedení radnice vytvořilo nerovné podmínky vůči ostatním pořadatelům.

Pokud by totiž město organizovalo akci, lidé by na ní podle původní vyhlášky směli pít alkohol. Jakýkoli jiný pořadatel by musel žádat o svolení radnici. Podle ÚS navíc některé formulace v původní vyhlášce zakazovaly pití alkoholu i na pozemcích, které měly jiného vlastníka než město.

"Město neodůvodněně zvýhodnilo samo sebe na úkor jiných pořadatelů, kteří by pro konzumaci alkoholu museli mít souhlas města. Není přeci pravda, že město cokoli, co dělá, je vždy ve veřejném zájmu. Proto také není důvod, aby své akce takto zvýhodňovalo," řekla TN.cz mluvčí soudu Miroslava Číhalíková Sedláčková.

Podobným případem se ÚS zabýval už v roce 2014. Tehdy zrušil část chebské vyhlášky o veřejném pořádku. Ta totiž regulovala ohňostroje s tím, že město mělo při pořádání akcí výjimku.

Kompletní nález Ústavního soudu ČR si můžete přečíst zde:

Nález Ústavního soudu ke konzumaci alkoholu [pdf]