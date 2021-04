Město se bojí sucha, tak obnovuje staré studny. Pomůže to zahrádkářům

V příměstské části Brno Líšeň se rozhodli bojovat se suchem a přitom pomoci zahrádkářům i místním. Rekonstruují staré a nefunkční obecní studny a pumpy.

"Máme 28 studní, které máme v evidenci, a musíme se o ně starat. Většina z nich je naprosto nefunkční, takže je potřeba vyměnit buď pumpovací zařízení, nebo dokonce udělat nějaké opravy," uvedl Martin Příborský, místostarosta části Líšeň.

V nejbližší době by měli mít obyvatelé Líšně k dispozici 10 funkčních obecních studen. Podle nákladů a zájmu obyvatel se radnice rozhodne, jestli zrenovuje i ty zbývající. "Není to pitná voda, ale právě na to zalévání si myslím že je to ideální zdroj," doplnil Příborský.

Studny nedávno obnovovali i v Tuřanech anebo v městské části Brno Jih. "Vodní zdroje jsou velice vzácné a určitě bychom se o ně měli starat," zakončil Příborský. Místní starostové a radní svorně potvrzují, že hnacím motorem pro obnovu starých vodních zdrojů je obava ze sucha.

