Vánoční světla stojí města statisíce. Peníze pak chybí jinde v rozpočtu

Mnoho obyvatel městské části Praha 8 letošní blížící se Vánoce nemile překvapily. Radnice se totiž rozhodla letos bojkotovat vánoční osvětlení, aby ušetřila. Ulice jsou proto temné a lidé si stěžují, že jako jediná pražská čtvrť nemají vánoční výzdobu.

Místostarosta Jiří Vítek (Patrioti pro Prahu 8) se brání, že je to potřeba. "Proč není vánoční osvětlení? Minulý rok stálo osvětlení a výzdoba 1,5 milionu korun, což je v dnešní rozpočtové situaci zhruba 20 % rozpočtu na akce a kulturu! Hojnost a utrácení skončily, nejsme bohatá městská část," vzkázal obyvatelům Prahy 8.

Městská část má podle něj velké nedostatky, které je potřeba řešit přednostně. "V této situaci mají přednost rekonstrukce školních jídelen nebo záchrana gerontologického centra pro seniory. Až bude tolik peněz navíc, nechť svítí Praha 8 klidně jako Las Vegas," dodal rozčilený Vítek.

"Letos jedeme Vánoce v řádu desetitisíců. Je to vidět a všichni chápeme, že to není ideál, ale dát letos i třeba 500 tisíc na světla, energii, instalace, odstranění je - v rozpočtu, kde chybí 120 milionů na příští rok - za hranou," vysvětlil Vítek. Mluvčí radnice Martin Šalek redakci TN.cz upřesnil, že se částka bude pohybovat okolo 175 tisíc. "Takže se dá říct, že jsme to snížili téměř desetkrát," řekl. Prioritou je podle něj Libeňský zámek a okolí. Na čem naopak město ušetří je například osvětlení lamp, na kterých letos komety nebo vánoční hvězdy nebudou.

Anketa Mají podle vás města utrácet za vánoční osvětlení? Ano. 58 52 hlasů Ne. 42 38 hlasů Hlasovalo 90 lidí.

Oproti loňskému roku Praha 8 skutečně hospodaří s poměrně omezeným rozpočtem. Podle toho vypadají i výdaje. Zatímco pro rok 2018 radnice navrhovala výdaje ve výši téměř dvě miliardy korun, návrh pro rok 2019 počítal už pouze s necelou miliardou. Rozpočet odboru kultury byl pro letošní rok navržen ve výši 85 % rozpočtu předchozího roku, tj. o téměř čtyři miliony korun méně.

Vzhledem k hospodaření minulé radnice musí městská část šetřit, kde se dá. "Jsou oblasti, které osekávat nemůžeme. Například sekání trávy nebo zametání ulic. Zrovna na vánoční výzdobě ale ušetřit můžeme," dodal Šalek.