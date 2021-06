Městské části zvažují, že se odtrhnou od Brna! Nelíbí se jim územní plán

Brno – Ořešín anebo třeba Brno – Líšeň, to jsou příklady městských částí, které nový záměr magistrátu rozžhavil téměř doběla. Důvodem je nespokojenost s novým územním plánem.

"V rámci hustě zastavěného sídliště máme několik ploch, které byly v 90. letech změněny na stavební, a my si myslíme, že by měly opět být součástí zeleně, tyto plochy jsou v tuto chvíli nezastavěné. Těch pár desítek bytů, které by se zastavěním získaly, by znehodnotilo bydlení stovkám lidí," popsal starosta městské části Brno – Líšeň Břetislav Štefan.

Městské části se snažily proti tomuto záměru bojovat. Brno prý ale jejich připomínky vůbec nebralo v potaz. Někteří starostové za tím vidí tlak developerů, kteří jsou ochotní stavět téměř všude.

"Toto není výmysl městské části, toto není výmysl žádného starosty, v těch městských částech je to podobné, starostové se opírají o petice a požadavky občanů. Myslím si, že je to v naprostém pořádku," doplnil Štefan.

Pokud se na novém územním plánu nic nezmění a v těchto městských částech by se začalo stavět na úkor zeleně, plánují se tyto městské části od Brna odtrhnout, aby tomu zabránily.