PODZIMNÍ POČASÍ: Babího léta se brzy dočkáme, hlásí předpověď

V září se už podle měsíčního výhledu počasí tropů nedočkáme. "Počasí bude přát výletům a procházkám do přírody. Více oblačnosti i srážek očekáváme v první polovině měsíce, koncem měsíce se při zmenšené oblačnosti už mohou vyskytovat i přízemní mrazíky," popsala meteoroložka Dagmar Honsová.

Meteorologický podzim, hovoříme o září, říjnu a listopadu, by měl být podle sezónního výhledu Institutu Iri a centra NCEP ve střední Evropě teplotně i srážkově průměrný v porovnání s dlouhodobým normálem let 1981 – 2010. Ten je v Česku s průměrnými teplotami 7,9 °C, průměrné srážkové úhrny se pohybují kolem 50 mm, uvádí Honsová a dodává: "Letošní podzimní počasí tak zřejmě naváže na letní počasí, které odpovídalo dlouhodobé charakteristice pro střední Evropu."

Podzimní počasí je spojované s ranními mlhami nebo nízkou oblačností, zkracující se délkou slunečního svitu, poklesem teplot a většinou i prvními sněhovými vločkami. Například v roce 2012 sněžilo už 27. října i v Praze.

Velmi příjemným obdobím podzimu je babí léto. To přináší oblast vysokého tlaku vzduchu se středem nad východní, jihovýchodní nebo střední Evropou v kombinaci s teplým jižním, jihozápadním nebo jihovýchodním prouděním.

"Období babího léta se v Evropě střední vyskytuje až se 70% pravděpodobností, takže se snad i letos na několik dnů objeví - podle výhledu počasí na září se na něho můžeme těšit v jeho závěru," sdělila Honsová.

Výhled počasí na září

Týdenní teploty se podle Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) pohybovaly v srpnu většinou nad dlouhodobým normálem, tento trend by měl pokračovat i během září. "S výjimkou prvního zářijového týdne, kdy se očekávají teploty kolem dlouhodobého normálu, budou teploty vyšší, než činí normál. Maximální týdenní teploty by se měly pohybovat kolem 22 °C, minimální pak převážně kolem 10 °C. Období od 31. srpna do 27. září jako celek by mělo být teplotně nadnormální," hodnotí ČHMÚ.

Období od 1. 9. do 10. 9.

Podle Honsové bude první týden provázet většinou velká oblačnost. Uprostřed období může být přechodně polojasno až oblačno, přeháňky a bouřky se tak budou vyskytovat pouze ojediněle. Po ránu se mohou objevovat mlhy. Denní teploty se budou zpočátku a koncem období držet kolem 14 až 20 °C, uprostřed období kolem 20 až 27 °C.

Období od 11. 9. do 20. 9.

V první polovině období by mělo být oblačno, přechodně až zataženo, občas se mohou vyskytnout přeháňky nebo déšť. Postupně se začne vyjasňovat, přeháňky se budou vyskytovat pouze při přechodně zvětšené oblačnosti. Denní teploty by se měly pohybovat kolem 17 až 25 °C.

Období od 21. 9. do 30. 9.

Převážně by mělo být polojasno až oblačno, místy s dešťovými přeháňkami. Koncem období může být až skoro jasno, po ránu se budou podle Honsové objevovat mlhy nebo nízká oblačnost. Ranní teploty mohou klesat k 10 až 5 °C, při vyjasnění se tak mohou vyskytovat přízemní mrazíky. Denní teploty se budou pohybovat kolem 15 až 20 °C, přechodně může být až 22 °C.

Na předpověď počasí na úterý 1. srpna se můžete podívat zde: