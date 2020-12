Meteorologové prozradili, jaký bude konec roku. Přijde prudké ochlazení

Počátkem příštího týdne je třeba počítat s mlhami, zejména na Moravě. K nim se přidá ojediněle mrholení, které bude zpočátku namrzat. Do Čech se od západu přižene déšť a v 1000 m na horách bude sněžit.

Denní teploty mohou vyšplhat až na 12 °C, na Štědrý den se budou dle meteorologů držet kolem 7 °C. V noci se ochladí až na 1 °C, po svátcích může teplota spadnout i na -3 °C. S blížícím se koncem roku se bude dál postupně ochlazovat.

"Předpokládáme, že období od 21. prosince 2020 do 17. ledna 2021 bude na našem území jako celek teplotně slabě nadprůměrné. Z uvedeného období očekáváme jako nejteplejší první předpovědní týden, postupně by teploty měly zvolna klesat. V porovnání s dalšími týdny vychází jako relativně nejchladnější třetí předpovědní týden, od 4. ledna, ale i ten by měl mít průměrnou teplotu nad dlouhodobým normálem," informují odborníci z ČHMÚ.

V týdnu od 28. prosince denní teploty klesnou na 5 až -1 °C. Noční se budou pohybovat v rozmezí 2 až -5 °C. "Z hlediska celkového množství srážek předpokládáme, že období bude na území ČR jako celek průměrné až slabě nadprůměrné. Vzhledem k předpokládaným teplotám nelze zatím očekávat trvalejší sněhovou pokrývku v nižších polohách, ale pouze na horách, kde začne s vánočními svátky sněhu postupně přibývat," dodávají meteorologové.

V prvním novoročním týdnu se zejména v noci citelně ochladí. Od 4. ledna odborníci očekávají denní teploty v rozmezí 5 až -3 °C. V noci se budou pohybovat mezi jedním stupněm nad nulou a -7 °C.

Mezi 11. a 17. lednem mohou denní teploty stoupnout až na 8 °C, zejména počátkem dne ale klesnou až na -1 °C. V noci je třeba počítat s mrazem až -7 °C. Nejvyšší noční teploty nepřesáhnou 3 °C.