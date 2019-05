Meteorologové prozradili, kolik o víkendu napadne sněhu. MAPY

Do Česka se opět vrací chladné počasí. Meteorologové očekávají, že v pátek bude pršet zejména dopoledne, v Krušných horách by mělo dokonce sněžit. Podobné počasí vydrží celý víkend, na hřebenech hor může napadnout až 10 centimetrů nového sněhu.

Během následujících dní se pořádně ochladí, meteorologové Českého hydrometeorologického ústavu předpokládají, že by mohlo sněžit i ve středních polohách od nadmořské výšky kolem 600 až 700 metrů.

Už v pátek ráno na velké části našeho území pršelo, v Krušných horách by podle meteorologů mohlo dokonce i sněžit. Teploty se budou držet kolem 10 až 14 °C. Přes den by mělo postupně srážek ubývat a mělo by se začít zlehka vyjasňovat.

V sobotu by mělo být ještě chladněji, od západu navíc opět začne přibývat oblačnost a srážky. V noci na sobotu bude kolem 7 až 3 °C, na západě může být i kolem 1 °C. Sněžení se tak může objevovat i ve středních polohách. Přes den pak bude kolem 8 až 12 °C.

"Na přiložených mapách s novou sněhovou pokrývkou za 12 hodin není počítáno s odtáváním sněhu a v sumaci jsou i srážky smíšené, takže výrazně nadhodnocují území pokryté sněhem a množství nového sněhu," upozorňují meteorologové.

Ani neděle nepřinese výraznou změnu, v noci by měly teploty opět poklesnout k 7 až 3 °C, na západě Čech se očekávají teploty kolem nuly. Zejména k ránu by tak mohlo sněžit i v polohách kolem 500 metrů. Během dne začne podle ČHMÚ od severozápadu srážek ubývat, k večeru by se mělo i začít vyjasňovat, teploty vystoupají k 6 až 10 °C.

"Do nedělního večera naprší na většině území 5 až 15 mm, na Moravě, ve Slezsku a na jihu Čech na některých místech i kolem 20 mm. Na hřebenech hor napadne kolem 10 cm nového sněhu," uvedl ČHMÚ.

Očekávaný úhrn srážek do půlnoci z neděle na pondělí.