Meteorologové řekli, jaká zima čeká Evropu: Bouře, déšť i příjemné počasí

Spousta srážek v našem regionu, bouře na severozápadě, příjemné počasí na jihovýchodě a mráz na východě. Takové počasí by podle meteorologů z portálu AccuWeather mělo převládat v Evropě v zimních měsících. Pro Čechy to znamená, že si v nížinách užijí déšť, ve vyšších polohách sněžení. Zima by tak měla pomoci v boji se suchem.

Předpověď, kterou zveřejnil web AccuWeather.com, potěší zemědělce a ty, které trápí nízká hladina spodních vod. Pro náš region totiž předpovídají, že přeháňky, které region zasáhnou, pomůžou v boji se suchem.

Hodně srážek, ať už dešťových či sněhových, meteorologové předpovídají v pásmu od portugalských břehů až po Polsko. Neznamená to, že bude pršet každý den, srážky ale mají doplnit zásoby vody a hladiny řek mají stoupnout z nezvykle nízké úrovně.

"Řeka Rýn měla opět v druhé polovině léta a během podzimních měsíců nízký průtok, což ovlivňuje plavbu a dopravu po řece. Musela být zavedena omezení," uvedl meteorolog portálu AccuWeather Tyler Roys.

Každá mince má ale dvě strany. "Na Pyrenejském poloostrově si uleví od sucha a díky dešti přibude vegetace, to ale povede k větší hrozbě požárů, až během léta vyschne," varuje meteorolog Alan Reppert.

Těšit se mohou také vlekaři v severních Alpách. Podle meteorologů by si mohli užít hodně sněhu. Sněžení přišlo do Alp vloni velmi brzy a to samé očekávají meteorologové i letos.



Británii a Skandinávii zasáhnou bouře

Pro Britské ostrovy, severní pobřeží Evropy a Skandinávii meteorologové předpovídají větrné bouře. Naposledy region zasáhla bouře Lorenzo, která předtím byla hurikánem nejsilnější 5. kategorie. Bouře neustanou do začátku příštího kalendářního roku.

"Až do začátku ledna budou nejsilnější," upozornil Roys. Hrozí škody způsobené silným větrem i záplavy. Druhá polovina zimy ale bude v regionu klidnější. V Británii by tak mohli zažít chladnější dny, neměla by se ale opakovat situace z před dvou let, kdy se nad Británii dostaly tuhé mrazy z východu.

Naopak klidné počasí mohou očekávat na jihovýchodě Evropy. "Pořád tam občas budou bouřky, ale ne tak často, jako vloni," komentoval předpověď pro Balkán meteorolog Jason Nicholls.

Bouřky budou střídat období s mírným počasím. "Region může mít dlouhá, suchá a teplá období následovaná týdnem bouřek, pak zase může mít dva až tři suché týdny," dodává Roys. Očekává, že budou méně vát bóry "Takže v horách v Itálii a Dinárských horách bude méně sněhu," doplnil meteorolog.

Na východě udeří mráz

Chladné počasí zasáhne východní Evropu a východ Skandinávie. Už na začátku zimy má do oblasti ze severu proudit ledový vzduch ze severu. Pak se ale mírně oteplí a v některých oblastech se mají v první polovině zimy dočkat nadprůměrných teplot.

Pořádná zima podle meteorologů přijde až později. Do oblastí mezi Finskem a Ukrajinou bude přinášet mráz ledový vzduch ze Sibiře. Ten ale přijde až po novém roce, stejně jako první větší přívaly sněhu. Ledový vzduch by se podle AccuWeather měl příležitostně dostat dále na západ a na jih do Polska, Slovenska a Rumunska.