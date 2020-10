Meteorologové vydali měsíční předpověď. Také varují před povodněmi

Následující čtyři týdny by se podle meteorologů Českého hydrometeorologického ústavu neměly vymykat normálu, v závěru sledovaného období by se měly teploty v průměru držet kolem 7 °C. Srážkově by měly být jednotlivé týdny také průměrné. Velké množství srážek trápí Česko v posledních dnech, stále platí výstraha před povodněmi.

Podle ČHMÚ by v období od 19. 10. do 15. 11. neměly přijít žádné dlouhodobé extrémy, které by se vymykaly normálu. Týdenní průměry teplot by se podle meteorologů měly pohybovat kolem dlouhodobého průměru nebo lehce nad ním.

"Týdenní průměry nejvyšších denních teplot očekáváme v prvním a druhém týdnu předpovědi (19.10.-1.11.) kolem 12 °C, ve třetím týdnu (2.11.-8.11.) kolem 9 °C a ve čtvrtém týdnu předpovědi (9.11.-15.11.) kolem 7 °C," uvádí ČHMÚ v měsíčním výhledu.

Srážkově by se jednotlivé týdny měly pohybovat kolem dlouhodobého průměru. Právě ohromné množství srážek trápí Česku v posledních dnech. V platnosti je výstraha před povodněmi, na mnoha místech byl vyhlášen extrémní stupeň ohrožení. Více se dozvíte ZDE.

Hladiny řek stoupaly na mnoha místech republiky, na některých stanicích byl během pátku vyhlášen třetí stupeň povodňové aktivity. Povodňové ohrožení bylo k sobotnímu ránu odvoláno na všech tocích.