Na pomlázku v zimníku či větrovce? PŘEDPOVĚĎ na Velikonoce

Podle meteorologů nás v následující týdnech čeká, co se teplot týče, mírně podprůměrné počasí. Nejstudenější bude první týden sledovaného období, postupně by se mělo pomalu oteplovat. Srážky by měly být obvyklé, pršet bude nejvíce v prvním týdnu. Čekají nás tak podle všeho tradiční Velikonoce.