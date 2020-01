Metro D by se mělo začít stavět už v létě. Praha zaplatí obří sumu

Stavaře čeká boj o největší dopravní zakázku za posledních deset let. Pražský dopravní podnik (DPP) vypisuje výběrové řízení na stavbu první části nové linky metra D. Stavět by se mělo začít už letos v létě, a to mezi Pankrácí a Olbrachtovou ulicí v Krči. Projekt by měl stát bezmála 11 miliard korun.

Postavit novou část přestupní stanice na Pankráci, novou trasu napojit na stávající linku C a vyrazit první část tunelů - úkoly, které čekají vítěze tendru už letos v červnu. "Ve věstníku výběrových řízení by tento tendr měl být zveřejněn nejpozději v pátek 10. ledna," uvedla mluvčí DPP Aneta Řehková.

Podle dopravního podniku jde o nejsložitější úsek nové linky. Trasa D tu povede nejhlouběji a v geologicky nejsložitějších podmínkách. V některých místech bude nový tunel jen čtyři metry od stávajícího tubusu trasy C. "Je nutné to zpevnit, aby nedocházelo k deformacím na stávající trase," vysvětluje geotechnik Jiří Barták z ČVUT.

O tendr vypsaný dopravním podnikem hlavního města Prahy projevilo zájem už osm společností. "Metrostav je de facto stavitelem celého metra už řadu desítek let, takže je jasné, že se budeme ucházet," sdělil televizi Nova mluvčí společnosti Vojtěch Kostiha. "Je to určitě velmi významná zakázka, sledujeme ji dlouhodobě," řekl mluvčí firmy Skanska Ondřej Šuch.

První projekt na stavbu nové linky pochází už z konce 80. let minulého století. Stavět se mělo začít v roce 1995. Teprve o 11 let později se ale trasa dostala do územního plánu města. Situaci zkomplikoval nedostatek peněz i personální změny na pražském magistrátu.

A jak na to reagují obyvatelé Prahy? "Jakákoliv lepší dostupnost je určitě lepší," zaznělo v anketě. "Nevěřím tomu, že to stihnou. V Číně to jde mnohem rychleji, tady se toho nedočkáme," vyjádřil se jiný dotázaný.

"Paralelně během stavby Pankrác - Olbrachtova začneme i s dalšími úseky metra D," uvedla mluvčí dopravního podniku. Konkrétně právě mezi Pankrácí a budoucí konečnou linky D na jihu Prahy - Depem Písnice. Celá trasa by měla měřit jedenáct kilometrů. Podle Dopravního podniku by měla být hotová v roce 2027.