Metrové odstupy mezi žáky jsou nereálné, kritizují školy nápad Babiše

Metrové rozestupy a žáci v lavicích po jednom. Tak by to podle premiéra Andreje Babiše mohlo vypadat ve školách, pokud by se otevřely ještě před prázdninami. Jenže takhle si třídy nedokáže představit ministr školství ani ředitelé škol. Pokud by hygienici na něčem podobném trvali, bylo by podle nich lepší, aby školy raději zůstaly dál zavřené.

Nejprve mateřské, pak základní školy. Pokud by se otevřely ještě před prázdninami, premiér Andrej Babiš se chce inspirovat systémem v Asii. "Děti tam nechodí školy každý den, musí dodržovat hygienická opatření, vzdálenosti," vysvětluje Babiš. Podle premiéra by děti nemohly sedět v lavicích po dvou, jako doposud, ale každý sám, navíc v metrových rozestupech od sebe.

Podle ředitelů škol je to nereálná představa. "Když je třída veliká 60 metrů čtverečních, tak nevím, jak bych tam ty žáky rozesadila," tvrdí ředitelka pražského Gymnazia Nad Štolou Renata Schejbalová. "Pokud děti budou ve třídě, tak stejně budou v kontaktu," argumentuje prezident Asociace ředitelů základních škol Michal Černý.

Podobný režim by prý musel fungovat i o přestávkách. "O přestávce si nebudou povídat? To si nedokážu představit, ať uděláme jakákoliv opatření," dodává Černý. "Budou mít svačinu, pití, navštěvovat školní jídelnu, nedokážu si představit, jak by to mohlo fungovat," doplňuje ho Schejbalová.

Ve hře je prý i rozdělení dětí do skupinek, které budou chodit do školy jen v určité dny, aby se nepotkaly. "To by znamenalo, že by se předělal celý rozvrh, ale na škole, jakou máme my, se to nedá udělat během týdne. Normálně rozvrh tvoříme 14 dní," vysvětluje Schejbalová.

"Pokud to zvládly děti v jiných zemích, proč by to nezvládly tady," argumentuje premiér. S tím nesouhlasí ministr školství Robert Plaga, který si myslí, že se školy otevřou normálně v půlce května. V tu dobu se ale, jak už ministerstvo rozhodlo, mají konat zápisy do škol, a to bez dětí.

"O konkrétních návrzích, jak to bude potom probíhat, nebo jaká budou zdravotnická opatření, se budeme s ministrem zdravotnictví ještě bavit," uvedl Plaga. Podle ředitelů škol je prý reálnější dodržovat přísnější hygienu. "Nošení roušek, zvýšená hygiena, dezinfekce. To si dokážu představit," říká Černý.

Polovina Čechů přitom podle průzkumu National Pandemic Alarm očekává, že se děti vrátí do škol až po prázdninách. Polovina souhlasí s větším či menším omezením prázdnin, jsou mezi nimi přitom častěji muži a lidé nad 60. Třetina je proti jakémukoliv omezení.