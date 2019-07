Místo na stadionu skončil v cele! Mexičana vydali z ČR do USA

Česká republika vydala do USA muže označovaného za nebezpečného zločince. Je původem z Mexika a podle Američanů má na svědomí prodej stovek kilogramů drog a praní špinavých peněz. Hrozí mu až 20leté vězení. Muž byl zadržen v České republice přesně před rokem, když přes Prahu mířil na fotbalový šampionát do Ruska.

Fanoušci středoamerické země to dokázali loni v Rusku pořádně rozjet. Minimálně jeden z nich ale bude výpravy přes oceán litovat do konce života. Cesta jednoho mexického fanouška na šampionát totiž skončila na Letišti Václava Havla v Praze. Při přestupu na spoj do Ruska ho zadrželi policisté.

Místo na fotbal putoval do cely. Strávil tam přesně rok a pak zpět přes oceán. Jenže ne do Mexika, ale do USA. "Mohu potvrdit, že paní ministryně povolila vydání cizího státního příslušníka, konkrétně občana Mexika, do Spojených států amerických," uvedl mluvčí ministerstva spravedlnosti Vladimír Řepka.

Soukromým tryskáčem si pro něj přiletěli takzvaní letečtí maršálové a také policejní jednotka z kalifornského San Diega. "Předání proběhlo za přísných bezpečnostních opatření na ruzyňském letišti, na terminálu 3," popsal mluvčí Policejního prezidia David Schön.

Komfort soukromého letu si užil několik hodin, teď má vyhlídku, že ho soukromí nečeká hodně dlouho. Američané mu přičítají prodej stovek kilogramů drog a praní špinavých peněz. "Ve Spojených státech amerických hrozí muži až 20 let vězení," doplnil mluvčí.

Vydávací procesy s USA jsou běh na dlouhou trať. Ještě o půl roku déle než Mexičan čekal na vydání v Praze zadržený ruský hacker Jevgenij Nikulin. Toho si Američané převzali loni v březnu. Opačnou cestou putoval čtyřnásobný vrah Kevin Dahlgren, a to po více než dvou letech od zadržení.