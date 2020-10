Mezi Babišem a Prymulou to drhne. Premiérovi vadí ministrovo sýčkování

I když si premiér Babiš (ANO) sám vybral za ministra uznávaného epidemiologa Romana Prymulu (za ANO), nelze nevidět, že to mezi nimi občas skřípe. Na jaře to bylo například po Prymulově výroku o uzavření hranic na dva roky. Ve čtvrtek zase poté, co už jako ministr zdravotnictví ve Sněmovně řekl, že uvažuje o registraci hostů v restauracích.