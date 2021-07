Mezi českými olympioniky se objevil covid. Další lidé jsou v karanténě

Společně s parťákem Davidem Schweinerem za sebou mají skvělou sezónu. Třikrát na elitních kláních vystoupali na stupně vítězů a uspět chtěli i na olympiádě. Jenže premiérová účast české dvojice pod pěti kruhy je po pozitivním výsledku Perušiče v ohrožení.

26letý plážový volejbalista opustil olympijskou vesnici a zřejmě nestihne začátek turnaje. Deset dní totiž musí být v určeném hotelu v izolaci.

"Olympiáda je sen každého sportovce, každý by chtěl hrát, zúčastnit se. Na druhou stranu v tomhle případě by měla dostat přednost ochrana zdraví. Nejen mého, ale hlavně všech ostatních sportovců a všech účastníků her a lidí, které bych mohl potenciálně ohrozit. To je v tuhle chvíli důležitější věc," uvedl sám Perušič.

V českém týmu je kvůli kontaktu s nakaženými v izolaci dalších osm lidí. "Testy už u nich proběhly, všechny byly negativní u těch osmi lidí v izolaci a bude se čekat na další testy," uvedl šéf české olympijské výpravy Martin Doktor.

Covid-19 se prokázal také u několika fotbalistů jihoafrického týmu a také ragbyového trenéra Jihoafričanů. Jak to bude s účastí všech nakažených v soutěžích zatím není jasné. Ani přibývající případy by však start olympiády neměly ohrozit.

"Mám informace, že zatím žádný z těch případů nebyl vážnější. Většinou to jsou bezpříznakové výsledky testů," dodal Doktor.



Do Tokia se mezitím přesouvají další čeští sportovci. V pondělí se za obhajobou olympijského zlata vydal judista Lukáš Krpálek. "Pro mě je to asi nejkrásnější místo, které jsem si mohl přát," řekl Krpálek.

Olympiáda startuje 23. července a v olympijské vesnici bude až 6 700 sportovců a funkcionářů