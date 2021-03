Mezi osmi očima: Jsi máma s velkým srdcem, děti jsi vychovala dokonale

Speciálního dílu se účastnil bývalý politik Matěj Stropnický žijící na zámku se svým partnerem hercem Danielem Krejčíkem. Ten si vyměnil život s Martinou, maminkou šesti dětí. A Výměna to byla skutečně výjimečná i co se závěru týče. Místo tradičních hádek a výčitek Mezi osmi očima padala hlavně hezká slova či dobře míněné rady do života.

Nejvíc se bude asi stýskat Danovi po dětech, které si získal téměř okamžitě. Péči o šest dětí zvládl na jedničku. Dan také v průběhu dílu neskrýval své dojetí, když mu děti říkaly, že chtějí, aby zůstal napořád. "Úplně nejlepší by bylo, kdyby Dan mohl zůstat a mamka přijet," říkala nejstarší dcera Martina. A tak nebylo žádným překvapením, jak Dan děti Mezi osmi očima vychválil.

"Vaše rodina je krásná, je vidět, že jsi máma s obrovským srdcem a ty děti jsi vychovala dokonale," složil Dan poklonu mamince šesti dětí. Něco, co by na životě manželského páru Martiny a Pavla ale dvojice změnila, se přece jen našlo. "Přijde mi důležité, abyste spolu trávili více času jako manželé," doporučoval páru Matěj. Dan to ale okamžitě vyřešil: "Neboj, děti budou jezdit k nám na zámek a oni budou mít víkendy pro sebe."

Matěj také doporučil Pavlovi, aby se o svou ženu lépe staral a dával pozor na její životosprávu. "Zavedli jsme během Výměny jednu kávu denně místo osmi. A je důležité, aby jedla něco víc, než jen, co zbyde po dětech," radil Matěj.

Martina se zase vyjádřila k tomu, jak ona bývalého politika vidí. "Jsi první politik, kterému jsem nechtěla šlápnout do obličeje. Jsi také hodně umíněný, ale na druhou stranu jsi zdravě ctižádostivý. Jako člověka si tě neuvěřitelně vážím a jsem ráda, že jsem tě mohla poznat," svěřila se Martina. To Matěje dojalo.

Anketa Líbila se vám Výměna s Matějem Stropnickým? Ano 100 115 hlasů Ne 0 0 hlasů Hlasovalo 115 lidí.

"Mně to dalo to, co jsem čekal, a to přímý kontakt s někým, kdo má úplně jiný životní styl... ale už se těším na Daníka, doufám, že přijede s tím, že mě má nejradši," říkal Matěj těsně před koncem Výměny. Na druhé straně si povzdychl i Dan. "Matěj je dar mého života, mám obrovské štěstí, že ho mám. Přesto se mi bude stýskat. Je to pěkné, když má člověk děti... Třeba jednou taky budeme," zakončil to Dan.

Jestli se rodiny skutečně po Výměně vídají, jak slibovaly páry Mezi osmi očima, zjistíte zde v bonusových videích na Nova Plus. A pokud se už těšíte na další díl, sledujte ho už nyní na portálu Voyo.

Na ukázky ze speciálního dílu se můžete podívat zde: