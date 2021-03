Mezi osmi očima: Klidně byste chcípli hlady, ale hlavně že se milujete

Tento díl Výměny manželek diváky zavedl do rodin, kde ženy mají poslední slovo a muži jsou oproti tomu poměrně citliví. Mezi osmi očima padla i hrubá slova, kdy se Jana pustila do rodiny bývalých bezdomovců. Přesto to vypadá, že Výměna rodinám pomohla.

Ve středeční 11. epizodě Výměny manželek se diváci seznámili s Alenou (32), Mirkem (36) a čtyřletým Matyášem (4) z Branné. Na druhé straně poznali Janu (38), Jiřího (39) a Gitu (10) z Valašského Meziříčí.

Alena a Mirek za sebou nemají lehký život. Určitou část života byli bez domova, ale podařilo se jim zařadit se zpět do společnosti. Důležité pro ně nejsou peníze, ale láska. To jim Jana Mezi osmi očima vmetla do tváře. "Vy byste klidně chcípli hlady, hlavně když se budete milovat. I červy jste jedli," vyčítala Jana dvojici.

Alena s Mirkem to vidí jinak. "Pro nás je důležité, že se milujeme a že za sebou stojíme," reagoval Míra na Janu. Alena na druhou stranu zase upozornila na nedostatky ve vztahu Jany a Jiřího. "K Jirkovi je z vaší strany cítit neúcta," vykala Alena Janě. "Vy si ho nevážíte a máte mezi sebou hrubé nedostatky," dodala (najdete ve videu zde).

Tento pocit má i Janin přítel. "Já té lásky mám málo od tebe," stěžoval si Jirka. "A co víc chceš, já se po tobě nebudu pořád plazit," nechápala Jana. Nejlépe to shrnul asi Mirek: "Vy spolu nekomunikujete, to je ten zásadní problém."

Aleně přinesla Výměna manželek zásadní poznání. "Zjistila jsem, že to jde bez řvaní a bez toho, abych od sebe odháněla Míru i malého. Práce mi neuteče," usoudila Alena. Navíc zjistila, že jsou si s Janou v lecčem podobné. "My jsme stejná krevní skupina a vy chlapi to naše cepování potřebujete," smála se Alena.

Ještě předtím, než se páry potkaly Mezi osmi očima, měli Jana a Mirek jeden nepříjemný rozhovor o vztazích. Mirek přišel na to, že pro Janu jsou peníze prioritní. "Takovou ženu bych vedle sebe nechtěl. Ona je samolibý sobec," zhodnotil Míra Janu. "Já jen chci, abychom měli všechno, a to není nic špatného. Myslela jsem, že to tak mají všichni," vysvětlovala Jana se slzami v očích.

I Jana v průběhu Výměny došla k poznání, že si chce víc vážit svého přítele. "Dělala jsem vždycky hrdinku a myslela jsem si, že on musí vědět, že ho miluju. Ale asi nemusí a zkusím mu to víc dávat najevo," slibovala Jana. Jiřímu se mezitím líbilo, jak to Alena u nich doma nastavila. "Takhle jsem šťastný. I dcerka se změnila, takže budou změny," naplánoval Jiří.

