Mezi šesti očima ve Výměně: Náhradní manžel utekl, bude rozvod!

V tomto dílu Výměny manželek jste se seznámili s Miriam (41), Michalem (29), Danielem (16), Mirkou (20), Martinem (25) a Karolínkou (7 měsíců) ze Dvorců. Společnou domácnost kromě manželů a dětí z Miriaminých předchozích vztahů tvoří i rodina Miriaminy dcery Mirky.

Na druhé straně jste poznali Katku (32), Vaška (32), Tomáše (10), Lili (9) a Matyáše (4) z Rakovníka. Katka s Vaškem se poznali už jako děti a ve vztahu jsou spolu 14 let. Svůj vztah popsali jako bezproblémový.

Na konci Výměny nastal nečekaný zvrat. Manžel Miriam se totiž v průběhu Výměny sbalil a utekl. "Půlka skříně je pryč. On se ráno sbalil a odešel, asi fakt utekl. Nám bylo jasné, že uteče," přemítala Mirka. "Když ho něco naštve, tak prostě zdrhne," dodává Mirčin manžel Martin. Miriam už dříve přiznala, že od ní třikrát utekl.

Michal nemá totiž úplně nevinnou minulost. Ve Výměně přiznal, že si odseděl už 12 let ve vězení, přičemž jeho poslední trest trval čtyři roky. Většinou se jednalo o krádeže. A Miriam zase nemá dobré zkušenosti s partnerskými vztahy. Podle jejích slov byla obětí domácího násilí ze strany bývalého manžela. Navíc se potýká se spoustou zdravotních problémů.

Když na místo srazu přijelo auto bez Michala, Miriam nechápala, co se stalo. "Oni jako jedou zvlášť," ptala se. Pak jí to začalo docházet. "To je ha**l,“ řekla Miriam, když se dozvěděla, že utekl. Pak se "Mezi šesti očima" rozbrečela. "Hlavně ho neber zpátky," varovala ji Katka.

"Vy si ani nevěříte, schováváte před sebou věci. Vždyť ani chodit jsme nikam pořádně nemohli, protože Miriam všechno bolí," rozčiloval se Vašek. "Doktoři jí řekli, že za čtyři měsíce možná nebude chodit a ten kre**n ji v tom nechal," nelíbilo se Katce.

Aby Miriam nebyla na setkání manželů sama, poslaly jí děti vzkaz: "Doufáme, že sis to tam hezky užila a odpočinula si. Nebuď smutná, že Michal odešel, máš ještě nás, spolu to všechno zvládneme."

"Je to nový začátek," přiznala Miriam se slzami v očích. "Konečně jsme normální rodina," libovala si Mirka, že Michal utekl. "Bude rozvod, šancí měl hodně, nevezmu ho zpátky," slíbila Miriam dětem.

Druhá rodina má také jasno. "My pojedeme ve starých kolejích, ale budeme se snažit pořád zlepšovat. Myslím, že jdeme správným směrem," nechal se slyšet Vašek. "Výměna mi hodně vzala. Vzala mi klid, protože jsem si nepřipouštěla, že takovéto rodiny ještě fungují," přiznala Katka.

