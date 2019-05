Mezinárodní den dětí: Tyto akce pro děti jsou zdarma! PŘEHLED

Už 1. června je tu Den dětí. Rodiče budou mít tedy spoustu možností, kam se svými ratolestmi zajít. Akce se konají po celé České republice a ve většině případů jsou pro děti zdarma. Kde se vaše dítko zaručeně zabaví a vy za to nezaplatíte ani korunu?

Den dětí se každoročně koná 1. června. Akcí se po celé Česke republice koná nespočet. Za které nemusíte dát ani korunu?



Praha

První den v červnu můžete již tradičně zajít do Zoo Praha, kde mají děti do patnácti let vstup za jednu korunu. Akci pořádá Zoo společně s Městskou policií hl. m. Prahy. "Malí návštěvníci si budou moci na různých stanovištích Městské policie vyzkoušet nejrůznější dovednosti. Vydovádět se pak mohou na trampolíně či ve skákacím hradu," píše se na stránkách pražské zoologické zahrady.

Kluci obvykle milují vlaky. Radovat se tedy budou z akce, kterou zaštiťuje Dopravní podnik hl. m. Prahy. Od 9 do 17 hodin proběhne program v Braníku a na Kačerově. Historická souprava metra jezdí ze stanice Florenc do Depa Kačerov. Motorový vlak bude jezdit z Nádraží Braník do okolních stanic.



Od 31. května do 1. června probíhá festival United Island. Právě prvního je tam program pro děti. Oslavovat se začne už v 10 hodin ráno představením Bombarďák. Navštívit lze i loutkové představení či stánek s malováním na obličej.



Středočeský kraj

Ve Středočeském kraji se nenechte ujít Den dětí v Poděbradech. Akce se koná na poděbradském ostrově u hydroelektrárny od 10 do 16 hodin a bude plná dětských soutěží.







Jihočeský kraj



Na Den dětí vás zve též Jihočeské museum. Program se koná v Borovanech a začíná v 10 hodin v areálu Památníku Jana Žižky z Trocnova. Čeká vás loutkové divadlo i vystoupení mažoretek.



Plzeňský kraj



V Plzeňském kraji se Den dětí tentokrát pojí se stoletým výročím Sokola v Plzni – Hradišti. Pro děti jsou připravené zajímavé soutěže, skákací hrad nebo obří skluzavka. Na závěr si nenechte ujít ohňostroj. Začátek je od 14 hodin.

Karlovarský kraj

V Domě dětí a mládeže v Karlových Varech navštivte na Den dětí Centrum zvířat. To se nachází na břehu řeky Rolavy. Od 14 do 17 hodin bude připraven zábavný program včetně stánku s malováním na obličej. Projet se můžete i na koni.



Ústecký kraj



V Ústeckém kraji na děti myslí v České Kamenici, kde se akce koná v Parku u Mariánské kaple. Poslechnout si můžete živou hudbu. Na památku se můžete vyfotit ve fotokoutku. Akce trvá od 13 do 17 hodin. Den dětí se na Náměstí Prokopa Velkého koná i v Žatci, a to od 14 do 18 hodin. Děti potěší pohádka i historické tance.





Liberecký kraj



Akci pořádá i Zoo Liberec, kde mají vstup zdarma děti do 15 let. Připraveno je spousta kulturních, sportovních a rukodělných aktivit.

Královehradecký kraj

Děti jistě potěší i návštěva městského parku v Hostinném, kde si od 14 do 18 hodin užijí zábavná stanoviště, ale i bublinkovou mini diskotéku.

Pardubický kraj

Ve městě Polička bude od 15 do 22 hodin otevřeno Centrum Bohuslava Martinů. Děti si budou moci vytvořit výrobky z hlíny či práci s korálky. K dispozici bude i nespočet hudebních nástrojů, na které si děti budou moci zahrát.





Kraj Vysočina



Malí návštěvníci budou nadšení i z Pohádkového lesa ve městě Počátky. S dětmi můžete přijít mezi 13 – 15 hodinou. Oficiální název trasy je "K pramenům Počátek a okolí.“

Jihomoravský kraj



Větší množství akcí nabízí především Brno. V Brně si Den dětí užijete v Lužánkách. Od 14 do 18 hodin se můžete těšit na řadu workshopů a soutěží. Chybět nebude ani tombola. Na akci, kde nemusíte zaplatit ani korunu, vás zve i městská část Brno – Komín.



Před ZŠ Pastviny si děti mohou užít vystoupení mažoretek či dětskou diskotéku. Pro malé návštěvníky je zadarmo i občerstvení. Děti s otevřenou náručí vítá i Zámecký park Brno Medlánky. Nejen kluci si budou moci vyzkoušet motokáry.



Zlínský kraj

Dům dětí města Kroměříže pořádá Den dětí zdarma. Konat se bude na Pionýrské louce u Podzámecké zahrady. Od 10 do 16 hodin uslyšíte nespočet koncertů. Pro děti jsou připravené nejrůznější hry.

Olomoucký kraj

Na Den dětí se můžete zastavit v Galerii Šantovka v Olomouci od 10 do 12 hodin. Malí návštěvníci se mohou účastnit výtvarné soutěže.

Moravskoslezký kraj



Dětský den proběhne i na Zámku Poruba v Ostravě, kde je doprovodný program zdarma. Děti mohou zkusit jízdu na koních v zámeckém parku nebo malování na obličej. Na místě budou kreativní dílny i cukrová vata.