Mezinárodní klání v orbě! Reportérka Novy si za svůj počin vyslechla kritiku

Vypadá to jednoduše, ale je to docela věda. Čtrnáct škol z Česka, Polska, Slovenska a Maďarska se ve čtvrtek utkalo na poli za Mašovicemi v orbě. "Laik si myslí, že na tom nic není, že přijede traktor na pole a je to," vysvětlil Václav Hlaváček z Agrární komory Jihomoravského kraje.



Soutěžilo i devět dívek. "Letos je tady opravdu veliká konkurence," řekla studentka Ludmila Daňová.

V soutěži se hodnotí hloubka, rovina a další kritéria. "Splývají mu jednotlivé brázdy, čili je tady vidět, jak jel pluh, ale není vidět brázdy. Kdyby to bylo ve škole, tak by to bylo za čtyřku," vyřkl svůj ortel nad jedním ze soutěžích rozhodčí Zdeněk Branč.



I reportérka televize Nova šla se studenty změřit síly. Po krátké instruktáži se jí podařilo rozjet. Jako začátečníka ji ale čekaly mnohá úskalí, v kabině seděla s instruktorem. "Mně přijde, že točím tím volantem a nic se neděje. Ono to netočí jak na silnici. To nemá posilovač, že?" stěžovala si za volantem zemědělského stroje.



Druhou jízdu už musela zvládnout sama. "Úplně rovný to teda není, ale uvidíme," snažila se reportérka o sebereflexi. Rozhodčí byli viditelně překvapení. "A tohle chcete, aby se hodnotilo? Hlavně tam chybí ještě ty další brázdy, neudělala jste rozpich, neudělala jste sklad a nepokračovala jste dalšími brázdami," čekala na reportérku studená sprcha od rozhodčího.



Reportérka si tedy šla spravit sebevědomí ke koním a vyzkoušet, jako se oralo do 50. let. Koně to ale vzali klusem a ona za nimi s pluhem přímo vlála. "Je to hrozně těžký. Bolí mě ruce a to jsem dala jenom jednu brázdu. Asi je dobře, že doby Přemysla Oráče už jsou za námi," uzavřela svou zemědělskou zkušenost.