Mezinárodní kontrolní akce odhalila nebezpečné hračky v Česku! Nemáte je doma?

Velká kontrolní akce, které se zúčastnila i Česká obchodní inspekce (ČOI), se zaměřovala na mechanickou a chemickou bezpečnost či hořlavost některých hraček. V České republice bylo celkem do speciální laboratoře ve Španělsku odesláno 19 modelů hraček.

"Požadavkům na bezpečnost nevyhověly čtyři hračky, které již byly oznámeny z důvodu vážného či vysokého rizika do mezinárodního výstražného systému RAPEX," popsal mluvčí ČOI Jiří Fröhlich.

Z hraček se velmi často uvolňovaly drobné části či jejich součásti nebo byl přístupný výplňkový materiál.

"V jednom případě bylo prokázáno, že v plastových částech se vyskytují zakázané estery kyseliny ftalové. Distributorům bylo uloženo ochranné opatření, kterým je zákaz distribuce výrobků a stažení výrobků z distribuce," doplnil Fröhlich.

Z hlediska mechanických a chemických vlastností nevyhověla "Veverka se zvukem". Bylo zjištěno, že dítě může odtrhnout malé části, které může spolknout nebo vdechnout. Při zkouškách bylo rovněž prokázáno, že hračka nesplňuje omezující požadavky na přítomnost ftalátu DEHP.

Dále se jedná o panenku "ROSE". Z hračky totiž může díte odtrhnout část suchého zipu, který může následně vdechnout.

Problémy může způsobit také plyšová ryba, která se prodává pod názvem "Plysaky". "Při zkoušce tahem se z hračky uvolnila malá část - přísavka navlečená na provázku, který byl všitý do hřbetu ryby. V průběhu používání hračky malé dítě může přísavku utrhnout, vyvléknout jí z nezajištěného provázku a vložit ji do úst. Tuto součást hračky by mohlo následně spolknut či vdechnut," vysvětluje Fröhlich.

Poslední nevyhovující hračkou je pak "Drak Čmoudík zpívající". Z hračky se při zkoušce tahem uvolňovalo lepidlo a kabely. Ve vnitřní kapse, kam se ukládají baterie, je navíc díra, dítě se tak velmi snadno dostane k výplni uvnitř. Opět hrozí, že tyto věci děti spolknou nebo vdechnout.