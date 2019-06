Roční schodek 40 miliard až do 2022, plánuje vláda. Na co půjde?

Ministerstvo financí počítá v prvním návrhu státního rozpočtu na příští rok se schodkem 40 miliard korun až do roku 2022. Peníze půjdou například na rodičovské příspěvky. O návrhu bude vláda jednat v pondělí 24. června.

Prioritami rozpočtu v příštím roce je opět jako letos zvýšení důchodů nebo platů učitelů. V případě učitelů plánuje ministerstvo růst i v roce 2021. Dále v návrhu předpokládá zvýšení rodičovského příspěvku, růst výdajů ministerstva obrany nebo snížení počtu míst na ministerstvech o deset procent. Vyplývá to z materiálu, který má ČTK k dispozici.

Předsedkyně rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny Miloslava Vostrá (KSČM) v neděli uvedla, že komunisté trvají na snížení schodku státního rozpočtu pro příští rok na 30 miliard korun. Komunisté pomohli vládě ANO a ČSSD schválit rozpočet pro letošní rok a tolerují menšinovou vládní koalici.

Finální verze rozpočtu se ještě může změnit. Loni v červnu v první verzi například ministerstvo financí navrhovalo pro letošní rok i další roky schodek rozpočtu 50 miliard korun. Nakonec byl schválen rozpočet se schodkem 40 miliard korun.

Vláda musí podle zákonných pravidel návrh státního rozpočtu schválit a odeslat do Poslanecké sněmovny do konce září. Během léta ministři jednají s ministrem financí o rozpočtech svých resortů a do konce srpna musí ministerstvo návrh poslat vládě.