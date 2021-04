Michael Jackson vstal z mrtvých, ve videu zatančil na píseň Billie Jean

Fenoménem internetu se stali dvojníci zpěváka Micheala Jacksona. Jedním z nejznámějších je Fabio. Tomuto Angličanovi od mala říkali, jak se na krále popu podobá a on toho využil. Díky make-upu a líčení doladil podobu skoro k dokonalosti. To mu přineslo už necelé tři miliony sledujících na TikToku. S popularitou ale přichází i kritika těch, kteří nevěří, že dvojník nepodstoupil žádné plastiky. Názor na to, jestli Fabio podstoupil plastické operace, si udělejte sami v našem videu.