Michaela ještě nedávno šila kroje. Teď vyrábí roušky a rozdává je dál!

Dvacet let strávila výrobou krojů. Teď musely zdobné tradiční šaty jít stranou. "Já jsem si přečetla na facebooku, že Podolská nemocnice vyzývá všechny, kteří umějí šít, aby zkusili ušít roušku, že jich mají strašně málo. Tak jsem si k tomu sedla, zkusila jsem to a do pěti minut byla rouška hotová," popisuje Michaela Moudrá.

Na internetu ještě ten den objednala pět kilometrů šňůrek a mohlo se začít. Zaměstnala celou rodinu, kamarádky i lidi z okolí. "Když se dělá dobrá věc pro někoho, komu to může pomoct, tak to náročné určitě není," říká ženina dcera Tereza.

U Moudrých se někdy šije až do dvou do rána. Látky nosí lidé z okolí, nebo věnují nejrůznější instituce. Na půdě rodinného domu v Hodějicích vzniká kolem dvou set roušek denně.

Většina z nich jde tam, kde je nejvíc potřebují. "Do nemocnic, do hospiců nebo do domovů seniorů, Nebo i do dětských nemocnic, na onkologii jsme dodávali, taky na ARO," vyjmenovává Moudrá.

Roušky také prodává. Ovšem peníze se paní Moudrá rozhodla dát opuštěným dětem - Klokánku věnovala 38 tisíc korun. Její nadšení pro lidové kroje je vidět i na rouškách. Některé se pyšní folklórními motivy, ale své fantazii nechává volnost, takže už vyrobila i roušky s tlapkami nebo českou vlajkou.

Druhá dcera Anna chtěla mamince pomoci a na sociální síti založila skupinu Česko šije roušky. V ní si lidé vyměňují nápady, triky a návody, ale také třeba shánějí opraváře šicích strojů. Skupina už má přes 40 tisíc členů.