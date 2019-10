Migrant měl u Litoměřic znásilnit dívku. Na sex si nepamatuji, tvrdí

Diallo přijel v den, kdy měl čin spáchat, do Česka z Německa, kde jej propustili z vězení za jízdu načerno. V Německu žádal neúspěšně o azyl a měl být vyhoštěn. Podle obžaloby měl na silnici zezadu chytit šestnáctiletou dívku, svalit ji na zem a obtěžovat. Poté z ní strhl oblečení a znásilnil ji, tvrdí žalobkyně. Dívce měl navíc sebrat telefon.

Že by dívce mobil ukradl, Diallo odmítal. Naopak tvrdil, že jej dívka poté, co ji pozdravil a snažil se jí vysvětlit, že hledá místo, kde by se mohl najíst, po něm hodila a začala křičet. Diallo tvrdil, že za ní běžel, aby jí telefon vrátil. Ona si jej ale podle něj vzít nechtěla, muže začala mlátit a při tom spadla na zem.

"Byl jsem v šoku, že na mě zaútočila, a nepamatuji si, co se stalo," řekl migrant soudkyni, když se jej zeptala, jak je možné, že se na dívčině těle našly jeho sperma a sliny. Na to, jestli s dívkou měl sex, si prý nepamatuje. Uvedl, že má výpadky paměti, které způsobilo předešlé bití do hlavy.

Muž tvrdil, že se narodil v Libyi, ale je občanem Mali. Do Evropy se neúspěšně snažil dostat už v roce 2015, povedlo se mu to až podruhé, kdy skončil na Sicílii, pak se přes Švýcarsko dostal do Německa. Tvrdil, že v Česku skončil omylem, chtěl do Francie, protože umí francouzsky.

V Německu měl i další problémy, kromě věznění za cestování bez jízdenky a nezaplacení pokuty. Měl napadnout sociální pracovníky. "Byl jsem v právu, dali mi špatný termín. Oni napadli první mě!" bránil se u soudu v Litoměřicích. V Německu byl trestně stíhán třikrát.

Za znásilnění mu hrozí až 10 let za mřížemi. S policisty předtím nekomunikoval, rozmluvil se až u soudu. Komunikoval francouzsky přes tlumočníka.

Více o znásilnění u Litoměřic v reportáži: