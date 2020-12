Mikuláše s čertem nezastavil ani covid-19. Dětem nadělovali i online

Do poslední chvíle nevěděli, jestli budou moct z pohádkové říše mezi děti letos zavítat. Nakonec ale Mikuláš oprášil plášť, mitru a hůl, nasadil roušku a vyrazil do ulic. V Ostravě tuhle trojici netrpělivě vyhlížely desítky dětí.



Čerti tentokrát měli zakázáno házet děti do pytlů. Na hrůzostrašnosti jim to ale neubralo. "Hlavní je, že přišel čert, děti postrašil a doufáme, že příští rok to bude lepší a budeme všichni zdraví. Tradice se musí dodržovat,“ usmívá se jedna z maminek.



Nejen roušky, ale i dodržování rozestupů. V místnosti smí být jen deset lidí. Některé děti Mikuláše pozdravily jen přes okno. "Dřív jsme chodili dovnitř, teď už zůstáváme venku, děti jsou mezi dveřmi,“ řekl anděl.



Mikuláš, čert a anděl dělali všechno pro to, aby nástrahy pandemie překonali. Do domácností přicházeli i online. S originálním řešením přišli v Praze. Před Mikulášomatem stály děti dlouhé fronty, aby mohly zazpívat písničku a dostat odměnu.



Mikuláš v sobotu dětem naděloval sladkosti a hračky, uhlí a brambory nikdo nedostal. "Chtěli jsme nějakým způsobem přispět k té atmosféře v téhle těžké době,“ doplnila ředitelka příspěvkové organizace Marie Kašparová.