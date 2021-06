Milada vzpomíná na Výměnu. Popsala děsivý zážitek, který v televizi nebyl

Ve středečním dílu reality show se mohli diváci TV Nova seznámit s rodinou z Plzně, a to s Miladou (36), Pavlem (48), Jirkou (15) a Miladou (11). A také poznat početnou rodinu z Hlinska: Soňu (40), Standu (41), Ladislava (16), Simonu (14), Tadeáše (7) a Kateřinu (4). Je to už dva roky od natáčení této epizody, tak jak rodiny žijí dnes?

Milada má na Výměnu děsivou vzpomínku. "V televizi to nebylo vidět, ale oni tam měli díru po topení ucpanou špinavými kalhotkami. Na to budu vzpomínat celý život," popsala po letech svůj hrůzný zážitek Milada. Na konci Výměny rodina zmiňovala, že se budou snažit o miminko. "Jediné, co nám nevyšlo, tak je to miminko. Kvůli mému zdraví už to nejde, ale děti máme a spokojení jsme," svěřila se.

Manžel Milady Pavel měl se Soňou velký problém. Podle něj se málo myla, smrděla a ani zuby si nečistila. "Manžel nedával její hygienu, a že se vařilo jen z konzerv," popisovala Milada. A jak na tom podle ní je druhá rodina? Na celou Miladinu zpověď po dvou letech od Výměny se můžete podívat ve videu na Nova Plus.

Standa podle ní není špatný chlap, jen potřebuje jinou ženu, což se nestalo. Sice byl ze začátku byl sprostý a hodně nadával dětem, a dokonce jim chtěl přilepit papuče k nohám, pak se ale změnil. "Mluvila jsem se Standou a zůstali spolu. Soně zemřela maminka a má postiženou sestru, o kterou se musí starat. Potřebuje celodenní péči," reportovala Milada.

Výměna jí nijak zásadně život nezměnila. " Uvědomila jsem si, že jsem spokojená s tím, co mám. Že mám děti, na které můžu být pyšná a že jsem je vychovala ze svého pohledu dobře. Jsem ráda, že mám čistou a spokojenou rodinu," doplnila Milada.

A navíc by klidně šla do Výměny manželek znovu! "Klidně bych Výměnu doporučila i jiným párům," tvrdí. Pro Pavla však celých deset dní s náhradní manželkou Soňou byl masakr a nerad na to vzpomíná. "Bylo to asi nejhorší peklo v mém životě. Nic nedělala, když něco udělala, tak to bylo, jako kdyby to neudělala. Nebo to hodila na děti, což se mi vůbec nelíbilo," vzpomínal Pavel. Odhalil i důvod, proč Soňa smrdí.

Nedlouho po Výměně se Pavel s Miladou rozhodli, že dovezou druhé rodině nějaké staré oblečení po svém synovi a hračky. Do dvou krabic přibalili i starý playstation. Když jim to dovezli, poděkoval jim jen Standa. Soňa vyšla asi po deseti minutách, kdy tam byli, a jen si vzala věci. Pro Pavla je to naprosto nepoužitelný člověk, kterého by už vidět nikdy nemusel.

