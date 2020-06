Milan (17) zmizel před půl rokem. Zdrcená máma prosí: Ozvi se, máme tě rádi!

Po Milanovi z Rýmařova se slehla zem koncem loňského roku, policisté vyhlásili 19. listopadu pátrání. To je i po půl roce stále neúspěšné. „Bohužel já ani policie nemáme žádné zprávy. Pořád nevím, kde syn je. Musím jen čekat, až se sám ozve,“ uvedla pro TN.cz chlapcova maminka Taťána.

Její syn bude zanedlouho plnoletý a paní Taťána má strach, že jí to ve snaze opět se s ním setkat sváže ruce. Myslí na něho každý den a neztrácí víru, že je živý a zdravý.

„Za chvíli mu bude 18 let. Udělala jsem vše, co při pátrání šlo. Policie také udělala vše, co mohla. Nezbývá než se modlit, aby byl v pořádku,“ pokračuje.

Než se Milan doslova vypařil z domova, napsal mrazivý dopis na rozloučenou. Tvrdil, že se hodlá zabít. „Až toto budeš číst, už budu po smrti. Jen abych ti to upřesnil, už jsem nemohl dál. Už to fakt nešlo,“ zaznělo v něm. Připojil i vodítko, kde ho mají hledat. „Neudělal jsem to kvůli tobě nebo jiným v rodině, ale kvůli sobě. Chtěla bys mě najít? Hledej v lese nedaleko kolejí,“ dodal ve svém psaní.

Policisté okamžitě rozjeli dvě pátrací akce a prohledali jak les, tak železnici. Prověřili i několik informací od svědků, z nichž jeden měl Milana spatřit po čtyřech dnech na rýmařovském nádraží. Žádné vodítko však k jeho nalezení nevedlo. „Nejsou žádné indicie, které by vedly k tomu, že je mladík po smrti,“ prohlásil tehdy policejní mluvčí René Černohorský.

Chlapcova maminka vzpomíná, že syn neodešel, ale spíš utekl ve spěchu. Mluvilo se i tom, že mohl rodinu opustit kvůli přítelkyni. Paní Taťána je ale po téměř sedmi měsících na pochybách. „Jestli je v tom někdo další, netuším. Věřím, že u někoho žije. Ale kde a jak, to nevím,“ řekla.

Jejím největším snem je syna zase obejmout. Má pro něho prosebný vzkaz: „Ozvi se, ukaž se. Celá rodina i tví přátelé čekají a doufají, že jsi v pořádku. Máme tě všichni rádi!“

Policie Milana stále vede jako pohřešovaného. Podle popisu vypadá na 15 až 16 let, měří přibližně 175 centimetrů a je hubené postavy. Má hnědé vlasy, zelené oči na pravém předloktí tetování.