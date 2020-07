Milionové ztráty. Firmy zaměstnávající handicapované přišly o výdělky

Velké nejistotě a strachu čelí zaměstnanci sociálního podniku Dobroty s příběhem. Ten v Davli nedaleko Prahy začal fungovat před šesti lety. Lidé za vyhlášenými specialitami - nakládanými sýry a utopenci - jezdí ze širokého okolí.

"Bojujeme, není to nic dobrého, protože dodáváme většinou do restaurací, kaváren, hospod a vináren. Padly nám veškeré velikonoční trhy. Už v červnu jsme věděli, že je to boj o červenec. Víme, že nyní bojujeme o srpen a uvidíme, jak to bude dál," komentuje situaci majitelka podniku Dobroty s příběhem.

Společnost aktuálně zaměstnává devět lidí s handicapem. Ti teď ale o svou práci mohou přijít. Firma kvůli koronaviru přišla zhruba o jeden milion korun.

O svou budoucnost se bojí i Barbora Novotná. Ta v Dobrotách pracuje už třetím rokem.

"Díky této práci jsem měla možnost posunout se dál a našla jsem si svoje vlastní bydlení. Bez této práce bych se nemohla odstěhovat," svěřila se Barbora.

Pomoci opět Dobroty nastartovat může přitom každý z nás, a to nejen finančně prostřednictvím sbírky, která aktuálně běží na webových stránkách podniku.

"My bychom potřebovali hodně milovníků sýrů a jedlíků našich výrobků. A ideální by byli odběratelé, kteří si nakoupí přes náš eshop. Zavážíme Prahu, Středočeský kraj, Jihomoravský kraj a během čtrnácti dnů i další kraje," dodává majitelka firmy.

Stát zatím žádnou konkrétní pomoc pro podniky, které zaměstnávají handicapované nechystá. Příspěvek na tyto zaměstnance by se ale měl zvýšit, a to o osm set korun, což znamená na 14 600 korun měsíčně.

Podobné problémy nyní řeší například v kavárně, ve které hosty také obsluhují handicapovaní zaměstnanci. Tu navíc nedávno navštívili zloději.

"Naše kavárna zaznamenala pokles tržeb samozřejmě asi jako všechny podniky, ale doufáme, že se z toho časem dostaneme. Ztráty po koroně jsou zhruba třicet procent," komentuje situaci majitelka kavárny AdAstra.

Propojit ty, kteří chtějí pomoci tuzemské ekonomice se snaží i iniciativa televize Nova - NASTARTUJME ČESKO. Přináší přehledy i typy, jak může pomoci každý z nás.