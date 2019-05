Miliony na bydlení! Obce dostaly od státu peníze! PŘEHLED

Ministerstvo pro místní rozvoj se snaží zlepšit kvalitu bydlení v Česku - na celkem 240 projektů proto poputuje více než 609 milionů korun.

"Tyto dotace putují skutečně tam, kde jsou potřeba. Na pečovatelské byty, výstavbu domovů, kde mohou senioři nadále žít aktivním společenským životem, a také na lepší dostupnost objektů například odstraněním bariér u vstupu," uvedla ministryně Klára Dostálová.

"Část peněz putuje i do regionu Solnice - Kvasiny, který se potýká s nedostatkem bytů a technické infrastruktury,“ dodala. Dotace ministerstvo schválilo ve čtyřech následujících programech.

Bytové domy bez bariér

Tento program by měl zkvalitnit bydlení hendikepovaným lidem a maminkám s kočárky. Cílem je odstranění bariér při vstupu do domu a do výtahu. Součástí je i výstavba výtahů v domech, které je nemají.

Na tento program ministerstvo vyčlenilo bez mála 200 milionů korun. Zároveň v jeho rámci zrealizuje největší počet projektů, tj. 153. Podívejte se, kterým žadatelům o dotace stát vyhověl.

Bytové domy bez bariér [pdf]

Podporované byty

Zhruba 250 milionů stát investuje do pečovatelských bytů a komunitních domů seniorů. Podporované byty slouží k poskytování bydlení pro lidi, kteří k němu mají ztížený přístup kvůli jejich sociální situaci - zpravidla kvůli věku nebo zdravotnímu stavu.

Pečovatelské byty [pdf]

Dohromady zrealizuje ministerstvo 37 projektů. Dotace na pečovatelské byty schválilo 25 žadatelům, na domy pro seniory 12 žadatelům.

Komunitní domy seniorů [pdf]

Technická infrastruktura

Cílem programu je rozšířit nabídku zainvestovaných pozemků pro následnou výstavbu rodinných nebo bytových domů. Ministerstvo uvolní téměř 40 milionů korun na 43 projektů. Maximální výše dotace na jeden pozemek v obci je 80 tisíc korun.

Výstavba technické infrastruktury [pdf]

Podpora bydlení v oblastech se strategickou průmyslovou zónou

Ministerstvo klade zvlášť silný důraz na rozvoj průmyslové zóny Solnice - Kvasiny na Královéhradecku. O dotaci v tomto programu mohly zažádat obce, které leží v dosahu této zóny. Díky investorům v oblasti došlo k rychlému nárůstu pracovních příležitostí - nabídka bydlení je zde ale dlouhodobě nízká.

Peníze stát uvolní na dva podprogramy. V rámci výstavby technické infrastruktury si ministerstvo slibuje větší nabídku pozemků pro bytovou výstavbu. Do čtyř projektů investuje více než 40 milionů korun.

Technická infrastruktura - strategická zóna [pdf]

Druhým podprogramem je samotná výstavba bytů v této oblasti. "Zvýšení počtu nájemních bytů určených pro trvalé bydlení přispěje ke zlepšení životních podmínek v obcích, které se bez potřebné infrastruktury potýkají s nadměrným přílivem pracovní síly," uvedlo ministerstvo. Peníze poputují do tří projektů za necelých 80 milionů korun.

Výstavba bytů [pdf]

Dotace by měly pomoci tisícům lidí, aby žily v kvalitnějších podmínkách vyhovujících jejich nárokům. Peníze mohly obce získat po předložení žádosti do 7. února 2019.