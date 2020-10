Miliony neplatných životních pojistek v ČR! Můžete přijít o všechny peníze

O neplatnosti smlouvy investičního životního pojištění Generali České pojišťovny rozhodl Obvodní soud pro Prahu 1. Klient tak nemá nárok na peníze, které by za normálních okolností od pojišťovny dostal při předčasném ukončení pojistky.

Podle spolku Podvedení klienti jsou takových chybných smluv miliony. „Opakovaně jsme České národní bance (ČNB) doložili jasné důkazy, že většina pojistných smluv investičního životního pojištění trpí tzv. systémovými vadami a jsou tedy neplatné. ČNB to ovšem nijak neřeší," uvedl člen výboru spolku Jiří Chvojka.

Vložených peněz do pojištění se klienti s takovou smlouvou nedomůžou. Při jakémkoliv sporu s pojišťovnou ji totiž soud z úřední povinnosti vyhodnotí jako neplatnou. Kromě toho se podle Chvojky může stát, že klient bude muset vrátit už vyplacené částky. Tím pádem by přišel o všechno, co do pojištění investoval.

Většina lidí o tomto problému prý vůbec netuší. "Z důkazů předložených v řízeních před finančním arbitrem či soudy vyplývá, že standardní srážky na vrub pojistného činily řádově desítky procent. Jednomu z klientů Česká pojišťovna strhávala přes 90 % z pojistného na úhradu tzv. počátečních a správních nákladů, aniž by o tom věděl," pokračoval Chvojka.

Kauzou se začali zabývat poslanci a pravděpodobně ji projednají na některém z podvýborů Poslanecké sněmovny. Spolek Podvedení klienti si od toho slibuje, že ČNB začne situaci řešit.